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  •   Worldcoin Etkisi Bu Altcoinde Bazı Metrikleri Zirveye Taşıdı! Rakiplerini Eliyor!

Worldcoin Etkisi Bu Altcoinde Bazı Metrikleri Zirveye Taşıdı! Rakiplerini Eliyor!

Özet

  • Optimism, işlem sayısı zirve değere ulaştı.
  • OP ağı son gelişmeler ile rakibi Arbitrum'u geride bırakıyor.
  • OP ağında gas fee ücreti birçok rakibinden daha düşük.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:15
28 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Nansen tarafından paylaşılan verilere göre, Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümü Optimism, Ocak 2023’ten bu yana ilk kez günlük işlemlerde Arbitrum’u geçti. İşlem etkinliğindeki ani artış ilk olarak 24 Temmuz’da kaydedildi, aynı gün merakla beklenen Worldcoin (WLD) token’ı Optimism ana ağında yayına girdi.

OP’de İşlem Sayısı ATH’a Ulaştı!

Nansen’de veri analisti olan Martin Lee, Worldcoin’in lansmanının muhtemelen günlük aktif işlemlerdeki artışın arkasındaki neden olduğuna inanıyor. Analist günlük aktif işlemlerdeki artışın Worldcoin’in lansmanıyla “aynı zamana denk geldiğini” söyledi. Ağdaki işlem sayısı, Worldcoin’in piyasaya sürülmesinden bu yana artmaya devam etti ve Etherscan verilerine göre Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 944.668’e (günde yaklaşık bir milyon işlem) ulaştı.

Arbitrum, 27 Temmuz’da Arbiscan verilerine göre 658.053 işlem gerçekleştirdi. Ayrıca Nansen’in verileri, işlem artışının münferit bir olay olmadığını da öne sürdü. Lee, ağın günlük aktif adreslerini incelerken “Optimism’in 23. Çeyrek’ten bu yana istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğunu” belirtti. Optimism Layer-2 ağları, likidite ve ağ etkinliğinde baskın paya sahipken, ikinci ağın büyüme oranı daha hızlı oldu.

Optimism, Arbitrum Ağını Geride Bıraktı!

Arbitrum’un etkinliği, Arbitrum airdrop’unun ardından Mart 2023’te önemli ölçüde arttı. Ancak, o zamandan beri Arbitrum’un etkinliği düşerken, Optimism’in etkinliği artıyor. 6 Haziran’da Optimism, merakla beklenen Bedrock yükseltmesini ağında uygulayarak işlem ücretlerinde yarı yarıya önemli bir düşüş sağladı.

Nansen’in son raporu, Optimism’in artık çeşitli Layer-2 ağları arasında ortalama 0,1 ila 0,12 ABD doları arasında token takası için en düşük ücretleri sunduğunu vurguluyor. Token takas ücretlerini karşılaştırırken, Arbitrum 0,13 dolar ile 0,20 dolar arasında ücret alırken, Polygon zkEVM, zkSync Era ve Starknet sırasıyla 0,63 dolar, 0,34 dolar ve 0,56 dolar ücret alıyor.

Raporda Sandra Leow, OP’nin günlük faaliyetinin arttığını ve ödedikleri günlük ücretin yarı yarıya azaldığını, bunun BedRock yükseltmesinden sonra gas ücretlerini düşürmedeki gelişmelerin “bir kanıtı” olduğunu belirtti.

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