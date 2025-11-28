Kripto Para

Web3 Devi Animoca 2026’da Bu Altcoin’lerde Atağa Geçeceğini Açıkladı: Miras Korunacak

Özet

  • Animoca Brands, 2026’da stablecoin ve gerçek dünya varlıklarına odaklanarak finansal tokenizasyon pazarına güçlü bir giriş yapacak.
  • Şirket, Standard Chartered ve Hang Feng ortaklıklarıyla küresel RWA ekosistemine bağlanırken, Nasdaq’a açılma planı ile ABD sermaye piyasalarına adım atacak.
  • Animoca Brands Web3 oyun mirasını koruyarak yeni bir dijital finans çağına geçişi hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Animoca Brands, 2026’da büyüme stratejisini kripto paraların ötesine taşıyarak stablecoin ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yöneltmeyi planlıyor. Şirketin Strateji Direktörü Keyvan Peymani, CNBC’ye yaptığı açıklamada yeni yılın kurumsal ölçekte tokenizasyon ve stablecoin ekosisteminin temellerini atacak bir dönem olacağını belirtti. Animoca, aynı zamanda Nasdaq’ta halka arz için Singapur merkezli fintech girişimi Currenc Group ile ters birleşme sürecine hazırlanıyor.

İçindekiler
1 Stablecoin ve RWA Adımıyla Finansal Dönüşüm Planı
2 Nasdaq’ta Halka Arz Hazırlığı

Stablecoin ve RWA Adımıyla Finansal Dönüşüm Planı

Hong Kong merkezli Animoca Brands, 2026’da dijital ekonominin yeni itici gücü olarak stablecoin ve RWA alanlarına giriş yapıyor. Şirketin Anchorpoint Financial adlı ortak girişimi, Standard Chartered ve Hong Kong Telecommunications iş birliğiyle kuruldu ve yerel düzenleyicilere stablecoin ihraç lisansı başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Bu adım Hong Kong’un Web3 finansal altyapısında bankalarla teknoloji şirketlerinin birleştiği yeni bir dönemin sinyalini veriyor.

Şirket aynı zamanda Fosun Wealth ve FinChain ile Asya’nın geleneksel finans kurumlarını Blockchain tabanlı yatırım ürünleriyle buluşturacak anlaşmalara imza attı. Nasdaq’ta işlem gören Hang Feng Technology Innovation ile yapılan iş birliği ise kurumsal ölçekte varlıkların Blockchain içinde tokenize edilerek daha likit hale getirilmesini amaçlıyor. Grup Başkanı Evan Auyang, “Kurumsal varlıkların erişilebilirliğini artırarak kapsayıcı bir Blockchain içi finans sistemine geçişin önünü açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nasdaq’ta Halka Arz Hazırlığı

Öte yandan Animoca Brands, 2026’da Nasdaq’ta işlem görmek için Currenc Group ile ters birleşme yoluna gidiyor. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Animoca, Currenc’in çoğunluk hissesine sahip olacak ve böylece geniş kripto para portföyüyle doğrudan ABD yatırımcılarına ulaşabilecek. Bu hamle Coinbase, Circle ve Bullish gibi son dönemde halka açılan kripto para şirketleri arasına Animoca’nın da katılmasını sağlayacak.

Peymani, şirketin oyun ve Web3 alanındaki köklerinden kopmadan ilerleyeceğini vurguladı. The Sandbox, Moca ID, Anichess ve EDU Chain gibi projelerin genişlemeye devam edeceğini söyleyen yönetici, “Oyunlarda harcanan emek ve sermayenin kalıcı değere dönüşeceği yeni bir ekonomik model inşa ediyoruz.” dedi. Animoca, Web3 oyun yatırımlarındaki liderliğini korurken, finansal altyapıya dayalı projelerle 2026’yı stratejik bir geçiş yılına dönüştürmeyi hedefliyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
