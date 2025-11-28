LBank, Küresel Kullanıcılarını Ödüllendirmek İçin Sıfır Ücretli Spot İşlem Dönemini Başlattı



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Önde gelen küresel kripto para borsalarından LBank, tüm spot işlem paritelerinde sıfır ücret sunan ve %100 Yatırma Bonusu Pro kampanyasını içeren “0 Spot Ücreti Karnavalı”nı başlattı. Bu girişim, kullanıcılara anında tasarruf ve artırılmış ödüller sağlayarak, LBank’in kullanıcı odaklı değer anlayışını ve güçlendirme misyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kampanya süresince kullanıcılar çifte ödüle hak kazanıyor: Tüm spot işlemler hem maker hem de taker tarafında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, kullanıcıların her gün tasarruf ettiği toplam işlem ücretleri ödül havuzuna ekleniyor. Ayrıca, vadeli işlemler hesaplarına bakiye yatıran kullanıcılar, %100 Yatırma Bonusu Pro’dan faydalanabiliyor. Günlük olarak büyüyen ödül havuzu sayesinde, etkinlik boyunca herkes maksimum fayda elde edebiliyor.

Katılımın son derece kolay ve pratik olması da dikkat çekiyor. Kullanıcıların yalnızca kayıt olup giriş yapmaları, sıfır ücretli işlemlerden yararlanmaları için yeterli. %100 Yatırma Bonusu Pro ise etkinlik sayfası üzerinden talep edilebiliyor. Bu kampanya aracılığıyla LBank, yatırımcıların işlem maliyetleri konusunda endişe duymadan piyasadaki fırsatlara odaklanmalarını ve kâr elde etmelerini sağlıyor.

LBank’in kurucu ortağı Eric He, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “‘0 Spot Ücreti Karnavalı’ ile işlem yapma bariyerlerini düşürdük ve kullanıcı ödüllerini artırdık. Gerçek yenilik, yalnızca teknolojide değil, bu teknolojinin katılımcılara nasıl fayda sağladığında yatar. Kullanıcılarımızla birlikte büyüme ödüllerini paylaşmayı ve karşılıklı kazanç sağlanan bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.”

LBank, kullanıcılarına daha fazla fayda sağlama konusundaki kararlılığını her zaman sürdürmüştür. Daha önce, Arjantin Millî Takımı’nın bölgesel sponsoru olmasını kutlamak amacıyla 100 milyon dolarlık bonus kampanyası başlatmıştı. Geçtiğimiz ay ise 10. yıl dönümünü kullanıcılarıyla birlikte kutlayan LBank, dünya genelindeki kullanıcıları için sürprizler, eğlence ve ödüller sunmaya devam ediyor.

Gelecekte de LBank, küresel ölçekte büyümeyi sürdürecek; ürün ve kampanyalarında yenilikler sunarak daha güvenli, verimli ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sağlayacak. Aynı zamanda kripto para sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

LBank Hakkında

2015 yılında kurulan LBank, 160 ülke ve bölgede 20 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya hizmet veren, lider küresel bir kripto para borsasıdır. Günlük 10,5 milyar doları aşan işlem hacmi ve 10 yıllık sorunsuz güvenlik geçmişiyle LBank, kullanıcı dostu ve kapsamlı bir işlem deneyimi sunmaya kendini adamıştır. Yenilikçi işlem çözümleri sayesinde platform, kullanıcıların yeni listelenen varlıklarda ortalama %130’un üzerinde getiri elde etmesine olanak tanımıştır.

“100x Gems” alanında önde gelen merkez olarak LBank, 300’den fazla ana akım kripto para ve 50’den fazla yüksek potansiyelli proje listelemiştir. “100x Gems”, “En Yüksek Getiriler” ve “Meme Paylaşımında Lider” sıralamalarında 1 numarada yer alan LBank, en hızlı altcoin listelemeleri, rakipsiz likidite ve sektörde ilk olan işlem garantileriyle pazara yön vererek, dünya genelindeki kripto yatırımcıları için başvurulacak öncelikli platform hâline gelmiştir.

