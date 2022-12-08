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Gündemden Düşmeyen O Altcoin İçin Tarihi Kazanç Fırsatı! 10x Kazanç!

Meme coin'lerin kralı olarak gösterilen o altcoin tarihi yatırım fırsatı sunuyor olabilir. Basit bir hesaplama, altcoin'de 10 katı bulan bir kazanç sağlanabileceğini gösteriyor.
15:55
8 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), şu anda meme coin’lerin “kralı” olarak kabul ediliyor. Dogecoin’in yaratıcıları bir köpek memesine dayandırdığı için onu çekirdek Bitcoin kitlesinin dışındakilere hitap edecek eğlenceli, kaygısız bir kripto para olarak gösteriyorlar. Portland, Oregon’dan Billy Markus ve Sydney, Avustralya’dan Jackson Palmer 2013’ün Aralık ayında Litecoin’den fork’ladıkları (çatallanan) bu açık kaynaklı kripto parayı geliştirdiler. Şu anda DOGE, aralarında ünlü milyarder Elon Musk’ın da bulunduğu büyük bir takipçi ve destekçi kitlesine sahip ve birkaç şirket onu gerçek hayatta kullanılabilir hale getirmek için seçenekleri araştırıyor.

Bitcoin vs Dogecoin

Geçmişte görüldüğü gibi, 2014-15 yıllarında Bitcoin’in fiyatı 500 doların altındaydı ve önümüzdeki yıllarda bin dolar ila 2 bin dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu. Hatta bazıları Bitcoin‘in önümüzdeki yıllarda 3 bin dolar ila 4 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü. Ve kripto para yatırımcıları BTC’nin nasıl yükseldiğine tanık oldular. Bitcoin fiyatı 2017’de 4 bin dolar sınırını geçti ve 2018’de (sadece 3 yıl sonra) 16 bin dolr gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

İlk başta kimse DOGE‘u ciddiye almamış, hatta çoğu yatırımcı ana akım haline gelebileceğini hiç düşünmemişti ama şaşırtıcı bir şekilde öyle oldu ve Dogecoin’in şu anda Bitcoin ile aynı aşamadan geçtiği varsayılıyor. Şimdiye kadar DOGE, aşırı şekilde dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda 8 Mayıs 2021 tarihinde 0,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. O zamandan bu yana etkisi altına girilen kripto kışı ve son FTX-Alameda Research krizi nedeniyle sert düştü ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,096 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin destekçilerinin çoğu ve birçok yatırımcı, önümüzdeki yıllarda altcoin’in 1 dolara ulaşacağını öngörüyor. Ve kendini ‘Doge’un Babası’ ilan eden Elon Musk, DOGE’yi ödeme aracı olarak kabul etmekten birçok kez bahsetti.

Yüzde 1000’in Üzerinden Kazanç Getirebilir

Elon Musk’ın en büyük köpek temalı kripto parayı şirketlerinden veya ürünlerinden herhangi birinde bir ödeme aracı olarak benimsemesinin oldukça büyük bir gelişme olacağı ve diğerleri için önemli bir örnek olacağı üzerinde duruluyor. Bundan dolayı Dogecoin’in önemli bir yatırım fırsatı sunduğu iddia edilirken, yükseleceğine dönük birtakım hesaplamalar yapıldığı görülüyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,096 dolardan işlem gören DOGA’a 100 dolar yatırdığınızı varsayalım.Yani toplamda 1041 DOGE almış olacaksınız. Dogecoin‘in iddia edildiği gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 dolara ulaşması halinde aldığınız coin’lerin değeri bin 38 dolara çıkacak. Bu, yatırımınızın 10 kat veya yüzde 1000’nin üzerinde değerleneceği anlamına geliyor. Benzer şekilde, bugün Dogecoin’e bin dolar yatıracak olursanız ve fiyat 1 doları görecek olursa yatırımınız 10 bin 383 dolara ulaşacaktır.

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