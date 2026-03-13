USDC’nin Arzında Yeni Rekor ve İşlem Hacminde USDT’yi Geride Bıraktı

Circle tarafından çıkarılan USDC, 81,1 milyar dolara ulaşan arzıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Son verilere göre USDC, 2019’dan bu yana ilk kez işlem hacmi bakımından Tether’in USDT’sini geride bıraktı. Bu gelişme, regülasyon uyumluluğu ve şeffaflığın, likidite avantajına sahip USDT karşısında kurumsal tercihleri belirlemede etkili olduğunu ortaya koyuyor.

USDC Arzındaki Kesintisiz Artış

Circle’ın 2018’de piyasaya sürdüğü USDC, ABD merkezli bir teknoloji şirketinin çıkardığı, rezerv varlıklarla desteklenen ve denetlenen bir dijital dolar stabilcoini olarak biliniyor. 2021’deki boğa piyasasında 25 milyar dolarlık seviyeyi geçen USDC, 2022’de 55 milyar dolara kadar yükseldi. Ardından 2023 yılındaki düşüş hareketinin ardından yeniden toparlanarak, 2026 başında 81,1 milyar dolar arz ile önceki tüm zirvelerinin üzerine çıktı. Ethereum ağı, arzda en yüksek payı elinde bulundururken; Solana, Arbitrum, Base, Polygon ve Sui, HyperEVM gibi yeni ağlar üzerindeki USDC büyümesi son iki yılda hız kazandı.

İşlem Hacmindeki Dönüşüm

Arz rekoruna paralel olarak USDC, toplam işlem hacminde de önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 2026 yılının başında ayarlanmış işlem hacmi yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaşırken, aynı dönemde USDT’nin hacmi 1,3 trilyar dolarda kaldı. Şubat ayında ise USDC, toplam 1,8 trilyon dolarlık stablecoin transfer hacminin yaklaşık yüzde 70’lik bölümünü oluşturdu. Her bir USDC biriminin el değiştirme hızı, USDT’ye kıyasla çok daha yüksek seyrediyor. Bu durum, USDC’nin aktif işlemler ve ödemelerde daha fazla kullanıldığını gösteriyor. Ayrıca USDC, işlem hacminde öne geçmesine rağmen, USDT’nin 185 milyar dolarlık toplam piyasa değerinin altında bir büyüklüğe sahip olmayı sürdürüyor.

Kurumsal Tercihi Şekillendiren Faktörler

Küresel finans kurumlarının tercihlerindeki değişimde üç ana unsur öne çıkıyor. Bunlardan ilki, düzenleyici uyumluluk. USDC, ABD’de GENIUS Act, Avrupa’da ise MiCA (Markets in Crypto-Assets) regülasyonlarına uyumlu yapısıyla öne çıkıyor ve düzenlemelere göre çalışmak zorunda olan finansal kurumlar için tercih edilen stabilcoin haline geliyor. Son dönemde Avrupa’da, başta İsviçre merkezli SwissBorg, Relai ve Blockchain.com gibi platformların MiCA lisansı alması, bu eğilimi hızlandırdı.

İkinci önemli unsur, yapay zekâ tabanlı uygulamalar ve otomasyon sistemlerinin USDC kullanımında öne çıkması. Circle, 2026 yılında yapay zekâ tabanlı sistemler tarafından gerçekleşen ödemelerin yüzde 98,6’sının USDC ile tamamlandığını açıkladı. Toplamda 140 milyonun üzerinde işlemin yapay zekâ tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Circle açıklamasında, “Otonom sistemler tarafından yapılan ödemelerin neredeyse tamamı USDC ile sonuçlandırıldı ve bu yeni talepten kaynaklı artış her geçen yıl hızla büyüyor” ifadelerine yer verdi.

Üçüncü nokta ise geleneksel finans ile bütünleşme. Son dönemde Visa, Mastercard ve BlackRock gibi büyük kurumların USDC ile yeni ödeme ve mutabakat sistemlerini hayata geçirmesi, kurumsal hacimde önemli bir yükselişi beraberinde getirdi.

Circle’a Yönelik Piyasa Beklentileri

Circle Internet Group, Nasdaq’ta CRCL koduyla işlem görmeye başladıktan sonra analistlerin yakın takibine alındı. Bernstein, mart ayında Circle hisselerine yönelik 12 aylık fiyat hedefini 190 dolara yükseltti ve şirketin özellikle ödemeler ve kurumsal yapıdaki büyümesini öne çıkardı. William Blair de Circle’ın mali dayanıklılığı ve iş modeline artan ilgiye dikkat çekerek “yükseliş” notunu yineledi.

Buna karşılık, Mizuho’nun 120 dolarlık fiyat hedefiyle Bernstein arasındaki fark, Circle’ın gelecekteki değerlemesine yönelik bir belirsizliğe işaret ediyor. Şirket gelirlerinin önemli bölümü rezerv varlıklardan elde edilen faiz getirisine bağlı olduğu için, faiz ortamındaki değişimler kârlılık üzerinde doğrudan etki yaratabiliyor. Bernstein’ın yaptığı değerlendirmede ise, işlem hacmindeki artışın AI ödemeleri ve kurumsal kullanım alanlarından kaynaklı gelirlerin zamanla daha istikrarlı hale gelebileceği öngörüsüne dikkat çekildi.

81,1 milyar dolarlık arz sınırının aşılması ve işlem hacminde yaşanan liderlik değişimi, USDC’nin finans sektörü ve dijital ödemeler alanındaki rolünün güçlendiğini gösteriyor.