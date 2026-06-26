TRX 0.3191 dolarda kritik eşiği koruyor! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

TRON’un yerel tokenı TRX, analistlerin yükseliş eğilimi açısından önemli gördüğü bir destek bölgesini yeniden test ediyor. Piyasada alıcıların bu seviyede kalıcı olması halinde, fiyatın son geri çekilmenin ardından yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Aynı dönemde Tron Inc. tarafında gelen yeni alım da, ekosisteme yönelik uzun vadeli güvenin sürdüğüne işaret ediyor.

Teknik görünümde kritik destek öne çıkıyor

Haberde paylaşılan verilere göre TRX, yazım sırasında 0.3191 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 741.07 milyon dolar, piyasa değeri ise 30.26 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 1.2 gerileme görülse de, fiyat yapısının tamamen bozulmadığı ve kurumsal birikimin sürdüğü aktarılıyor.

Kripto para analisti Crypot Coral’a göre TRX, güçlü yükselişin ardından uzun vadeli yükselen trend çizgisiyle önemli bir hareketli ortalamanın kesiştiği teknik destek alanını yeniden sınadı. Analistler bu birleşimi, varlığın bir sonraki yönü açısından belirleyici bir seviye olarak görüyor.

Analistlere göre son düzeltme ve kısa vadeli yatay seyre rağmen daha geniş piyasa yapısı halen pozitif kalırken, alıcıların bu destek bölgesini koruması durumunda TRX yeniden yukarı yönlü ivme yakalayabilir.

Bu desteğin korunması halinde TRX için önce 0.40 dolar, ardından 0.45 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği öngörülüyor. Ancak haberde yer alan bu seviyeler kesinlik taşımayan piyasa projeksiyonları olarak sunuluyor. TRON, merkeziyetsiz uygulamalar ve dijital varlık transferi için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor; TRX ise bu ağın işlem ve değer aktarımında kullanılan yerel varlığı konumunda bulunuyor.

Tron Inc. alımları artırdı

Şirket tarafındaki gelişmeler de dikkat çekiyor. Verilere göre Tron Inc., ortalama 0.3335 dolar maliyetle 149,927 TRX satın alarak kripto varlık rezervini genişletti. Bu son alımla birlikte şirketin hazinesinde tutulan toplam TRX miktarı 702.3 milyon adedin üzerine çıktı.

Söz konusu birikimin, şirketin Tron ekosistemine bağlılığını ve dijital varlıklara dayalı uzun vadeli bilanço stratejisini desteklediği belirtiliyor. Haberde, kademeli alımlar yoluyla oluşturulan bu portföy yaklaşımının zaman içinde bilançoyu güçlendirmeyi ve hissedarlar için değer üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Piyasa temkinli seyrini koruyor

Buna karşın, kurumsal birikim ve yapıcı teknik tabloya rağmen TRX fiyatında güçlü bir tepki henüz görülmedi. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak, Bitcoin’in yatay hareket ettiği ve genel kripto para piyasasında temkinli havanın sürdüğü ortam gösteriliyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarının yüksek oynaklık içerdiği, bu nedenle öngörülerin garanti anlamına gelmediği de ayrıca vurgulanıyor.