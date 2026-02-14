Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan medya şirketi Trump Media & Technology Group, kripto para alanındaki hamlelerini artırıyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Bitcoin, Ethereum ve Cronos odaklı iki yeni borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu. Söz konusu ETF’lerde hem fiyat takibi hem de staking gelirleriyle yatırımcılara getiri sağlama amacı bulunuyor.

Yeni Kripto ETF’lerinde Detaylar ve Ortaklıklar

Yeni ürünlerden ilki, Bitcoin ve Ethereum’u birlikte barındıran bir fon olacak. Bu fon genel portföyün yaklaşık yüzde 60’ını Bitcoin, yüzde 40’ını ise Ethereum’da tutacak ve Ethereum kısmı staking ile ekstra getiri yaratacak şekilde yapılandırıldı. İkinci ETF ise Cronos’a odaklanan ve staking yoluyla gelir elde etmeyi amaçlayan Cronos Yield Maximizer adıyla sunulacak. Her iki fonda da senelik yüzde 0,95’lik yönetim ücreti yer alırken, fonlarda kripto varlıklarının saklanması ve likidite yönetiminden Crypto.com sorumlu olacak.

Fonların idaresi Yorkville America Equities tarafından yapılacak ve yatırımcılara Foris Capital üzerinden sunulacak. Trump Media ile Crypto.com iş birliği ise yeni değil; iki şirket daha önce de 2023 yılının sonlarında Cronos odaklı bir hazine yönetim aracı geliştirmek üzere ortaklık kurmuştu.

Piyasa Dinamiklerine Rağmen Risk Alan Bir Strateji

Başvurunun piyasaya sunulduğu dönemde, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden art arda dört hafta boyunca para çıkışı yaşandı ve toplam çıkış tutarı 360 milyon doları aştı. Buna karşın, Trump Media’nın yönetim kadrosu dijital varlıklara uzun vadeli stratejik bir bakışla yaklaşmayı sürdürüyor. Piyasanın dalgalı seyrettiği bu dönemde fonların staking ve getiri odaklı yapısıyla piyasada farklılaşma arayışı öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ETF’ler sadece fiyat hareketlerine açık pasif araçlar değil; özellikle aktif yatırımcılara hitap edecek ve blokzincir ağlarındaki staking olanaklarından faydalanacak.

Trump Media yönetimi, bu hamleyle dijital varlıklarda Amerika merkezli bir strateji benimsediklerini ve uzun vadeli büyümeye odaklandıklarını belirtti.

Staking Getirileri ve Cronos’a Odaklanan Yapı

Truth Social platformu üzerinde yürütülecek olan bu projeler, klasik ETF anlayışından ayrılan bir model sunuyor. Özellikle Cronos odaklı fon, Crypto.com ekosistemiyle olan yakın iş birliğine vurgu yapıyor ve CRO token’ı üzerinden ek gelir yaratmayı hedefliyor.

Piyasadaki büyük fonların dalgalanmalara rağmen toplam kripto varlıklarından tam olarak çıkmadığı, bazı büyük varlık yönetim şirketlerinin ise düşük fiyatları alım fırsatı olarak gördüğü gözlemleniyor. Trump Media’nın da bu eğilime paralel olarak, sektörle ilişkisini derinleştiren bir yol izlediği ifade ediliyor.

Genel olarak bakıldığında, şirketin sunduğu fonlar klasik Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinden daha aktif ve farklılaşan getiri olanaklarıyla yatırımcıların ilgisine sunulacak.