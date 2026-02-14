Tarih Tekerrür Edecek Mi, Yoksa Bitcoin’i Artık Farklı Bir Senaryo mu Bekliyor?

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %50 altında işlem görürken yatırımcıların aklındaki soru yeniden gündemde: Bu toparlanma ne kadar sürecek? Piyasa analisti Sam Daodu, geçmiş döngülerin bugünkü tabloya ışık tuttuğunu savunuyor. Ona göre Bitcoin’in sert düzeltmeleri yeni değil ve tarih, sabırlı yatırımcılar için önemli ipuçları barındırıyor.

Sistemik Çöküş Yoksa Toparlanma Daha Hızlı mı?

Bitcoin, 2011’den bu yana %40’ı aşan 20’den fazla sert geri çekilme yaşadı. Orta döngü düzeltmeleri olarak görülen %35–50 aralığındaki düşüşler, çoğu zaman aşırı ısınan rallileri soğutarak uzun vadeli yükseliş trendini kalıcı olarak bozmadan süreci dengeledi. Daodu’ya göre eğer geniş çaplı bir sistemik çöküş yoksa, Bitcoin genellikle yaklaşık 14 ay içinde önceki zirvesini geri alabiliyor.

Bugünkü ortam, 2022’deki tabloyla kıyaslandığında daha sakin görünüyor. O dönemde ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, Terra (Luna) ekosisteminin çöküşü ve FTX iflası piyasada domino etkisi yaratmıştı. Şu an için benzer ölçekte bir zincirleme iflas dalgası yok. Analist, Bitcoin’in gerçekleşen fiyatının 55.000 dolar civarında olmasının hem psikolojik hem teknik bir taban oluşturabileceğini belirtiyor. Uzun vadeli yatırımcıların bu seviyelerde birikim yapma eğilimi, satış baskısını sınırlayabilir.

Öte yandan küresel likidite koşulları belirleyici olmaya devam ediyor. Nitekim yakın zamanda spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin yeniden hız kazanması, kurumsal talebin hâlâ canlı olduğuna işaret ediyor. Özellikle ABD’deki büyük fon sağlayıcılarının Bitcoin varlıklarını artırdığına dair haberler, piyasada temkinli de olsa iyimser bir hava oluşturdu.

Geçmiş Ayı Piyasalarından Dersler

2021–2022 döngüsünde Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolara ulaştıktan sonra bir yıl içinde 15.500 dolara kadar gerileyerek %77 değer kaybetmişti. Bu sert düşüşün ardından eski zirvenin aşılması tam 28 ay sürdü ve bu ancak Mart 2024’te gerçekleşti. Dip seviyede dolaşımdaki arzın yaklaşık %60’ı uzun vadeli yatırımcıların elindeydi; bu da zorunlu satışları emerek taban oluşumuna katkı sağladı.

2020’deki pandemi şokunda ise tablo farklıydı. Mart ayında %58 düşüş yaşayan Bitcoin, altı hafta içinde 10.000 dolar seviyesini geri aldı ve yaklaşık dokuz ay sonra 2017 zirvesini aştı. Likidite bolluğu ve genişleyici para politikası toparlanmayı hızlandırmıştı.

2018 ayı piyasasında ise durum daha ağırdı. 20.000 dolardan 3.200 dolara gerileyen Bitcoin, %84’lük düşüşün ardından eski zirvesine dönmek için yaklaşık üç yıl bekledi. ICO balonunun sönmesi ve düzenleyici baskılar, piyasadan spekülatif enerjiyi çekmişti.

Bugünkü %50’lik geri çekilme, tarihsel olarak “orta-şiddetli” kategoride değerlendiriliyor. Bu tür düzeltmelerin toparlanma süresi genellikle 9 ila 14 ay arasında değişiyor. Bitcoin’in 70.000 dolar direncini aşma çabası sürerken, makroekonomik koşullar ve yatırımcı güveni toparlanmanın hızını belirleyecek.

Sonuç olarak panik yerine veriye bakmak gerekiyor. Bitcoin’in geçmişi, sert düşüşlerin her zaman kalıcı çöküş anlamına gelmediğini gösteriyor. Ancak her döngü kendi dinamiklerini barındırır; bu nedenle disiplinli risk yönetimi ve sabır, bu piyasada en değerli iki araç olmaya devam ediyor.