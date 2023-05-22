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  •   Goldman Sachs Eski Yöneticisi, Piyasalardaki Güncel Durumu Değerlendirdi: Bitcoin, Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

Goldman Sachs Eski Yöneticisi, Piyasalardaki Güncel Durumu Değerlendirdi: Bitcoin, Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

Özet

  • Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, piyasalardaki son durumu değerlendirdi.
  • Pal, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarına yönelmesi ile birlikte kripto para piyasasında ve teknoloji hisselerinde yakın gelecekte yeni bir rallinin söz konusu olabileceğini dile getirdi.
18:40
22 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son günlerde yeniden düşüşe geçti ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Piyasalardaki bu son durumu değerlendiren Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, kripto para piyasası ve teknoloji hisseleri adına yakın gelecekte yeni rallilerin söz konusu olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve 27.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Piyasalardaki bu son durumu değerlendiren Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, ilerleyen zaman dilimlerinde birçok merkez bankasının parasal genişlemeye gidebileceğini ve bu durumun kripto para piyasasının gidişatında önemli bir etki yaratabileceğini öne sürdü:

“İleriye dönük tüm göstergelerim, likiditenin artmaya devam edeceğini ve bunun kripto para piyasasına ve teknoloji hisselerine diğer varlıklara kıyasla daha çok etki edebileceğini gösteriyor.”

Kripto Para Piyasası Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

ABD’deki borç krizinin piyasalarda yeni bir düşüşe yol açabileceğini dile getiren pek çok ekonomistin ve analistin aksine Raoul Pal, borç tavanı konusunun önemli riskler barındırdığını ve piyasalarda aşağı yönlü bir fiyatlanmaya neden olabileceğini dile getirse de bu durumun FED başta olmak üzere merkez bankalarını parasal genişlemeye teşvik edebileceğini dile getirdi. Goldman Sachs eski yönetici Raoul Pal’a göre ikiditenin artmaya devam etmesi durumunda yakın gelecekte kripto para piyasası ve teknoloji hisseleri adına yeni bir ralli söz konusu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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