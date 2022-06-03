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Terra Krizinde Yeni Rapor: Finansal Kaosun Gerçek Kurbanları Ortaya Çıktı

Terra (LUNA) ekosistemini ve tüm kripto para piyasasını sarsan talihsiz olayın ardından, TerraUSD (UST) ve LUNA'nın akıllara durgunluk veren çöküş hikayesinde yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
15:20
3 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) ekosistemini ve tüm kripto para piyasasını sarsan talihsiz olayın ardından, TerraUSD (UST) ve LUNA’nın akıllara durgunluk veren çöküş hikayesinde yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Perakende Yatırımcı, Ateşe Atladı

Chicago merkezli  kripto para veri şirketi Jump Crypto tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, UST’deki çöküşe kitlesel bir hareket yol açtı. Stablecoin, dolara endeksini kaybettikten kısa bir süre sonra, büyük yatırımcılar pozisyonlarından çekildi. Büyük UST yatırımcıları satış yapaken, perakende yatırımcılar, projeyi destekleyen ağır risk sermayedarlarını göz önünde bulundurarak ve dolayısıyla stablecoin’in toparlanacağını umarak dipten alım yapmaya devam etti. Ancak, büyük yatırımcıların piyasadan çıkışı, küçük çaptaki trader’ların piyasaya girişiyle doldurulamayacak kadar büyük bir boşluk bıraktığı için işler daha da kötüye gitti.
Jump Crypto araştırmacıları Nihar Shah ve Maher Latif tarafından yazılan rapora göre, büyük yatırımcılar Terra Anchor programından 7 Mayıs 2022 gibi erken bir tarihte, yani UST’nin dolar karşısında endeksini kaybetmesinden bir gün sonra çıkarken, birkaç gün sonra ise daha küçük yatırımcılar piyasaya girdi. Bu küçük yatırımcılar, Terra ekibinin sunduğu %20’lik devasa yatırım getirisinden yararlanmayı umuyorlardı. Ancak, büyük yatırımcıların, Terra’daki pozisyonlarını kapattığını bilmiyorlardı. Bu durum, UST üzerinde büyük bir satış bskısı oluşturdu. Rapora görei 9 Mayıs’taki devasa satışlar, UST’ye büyük darbeyi vurdu ve bu da sonunda neredeyse değerinin tamamını kaybetmesine yol açtı. Ancak perakende yatırımcılar, 7 Mayıs ile 9 Mayıs arasında risklerini artırdı. Jump’a göre, Anchor’dan UST çıkışları, çöküşü daha da hızlandırdı. Daha önce bildirildiği gibi Panthera Capital, çöküş öncesi, LUNA’dan 100 kattan fazla kar elde ettiğini açıklamışdı. Panthera’nın  yatırım sorumlusu Joey Krug’a göre, şirket 1.7 milyon dolarlık ilk yatırımından 170 milyon doların üzerinde para kazandı.

Binance, Sürece Dahil Oldu

Terra, her gün yeni iddialar ile sarsılırken, sürece yeni isimler ekleniyor. Binance CEO’su, Terra’da Do Kwon ve ekibine karşı yöneltilen çok sayıda iddia olduğunu ve borsanın bunları tarafsız bir şekilde inceleyeceğini belirtti. Twitter’da ”FatMan” isimli bir kullanıcı son bir haftadır, muhbirlerden aldığı bilgileri sızdırıyor. Bu, sektörde ve dünya basınında büyük spekülasyonlara neden oldu.  Fortune dergisi ile röpörtaj yapan Binance CEO’su iddialara yanıt verirken FatMan’in tweetlerine atıfta bulundu.
FatMan, oldukça ayrıntılı bir Twitter dizisinde, Terra’nın piyasaları manipüle ettiğini ve borsalara ve diğer üçüncü taraflara rüşvet niteliğinde ödeme yaparken insanların milyarlar kaybetmesine neden olduğunu iddia etti.  FatMan ayrıca paralarını kaybeden küçük yatırımcılara geri ödeme yapılma planının olmadığını iddia etti. Binance CEO’su CZ, Fortune ile yaptığı röportajda, borsanın Terra hakkındaki iddiaları takip ettiğini ve bunları tespit etmek için bir araştırma ekibi oluşturduğunu açıklad

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