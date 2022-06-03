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ApeCoin‘de (APE) sonucu merakla beklenen oylama başladı. Topluluk, APE’nin şimdilik Ethereum Blockchain’inde devam etmesi ve çalışması gerektiğine inanıyor. Oylamaya açılan AIP-41 önerisi, APE’i Ethereum ekosisteminde tutmak ve herhangi bir L1 Blockchain’ine veya sidechain’e geçişten kaçınmak için topluluktan yüzde 99 oy almış durumda.

Öneri, “Bored Ape” sahibi Yuga Labs’ın ölçeklenebilirliği geliştirmek için ApeCoin’i kendi Blockchain’ine taşıma fikrine karşı çıkıyor. Yuga Labs, uzun zamandır beklenen Otherdeed for Otherside NFT’lerinin mint’lenmesinin Ethereum gas’ını önemli ölçüde yükseltmesinin ardından bu fikri ortaya atmıştı.

Ethereum Blockchain’inde Devam Edilecek

ApeCoin DAO, bugün “ApeCoin’i Ethereum ekosisteminde tutun” önerisini oylamaya başladı. 9 Haziran’da sona erecek olan oylamada yazım sırasında yüzde 99,94 lehte ve yüzde 0,06 aleyhte oy kullanıldı. Daha genel olarak, 303 bin APE o zamandan bu yana lehte oy kullanılırken, yalnızca 174 APE öneriye karşı oy kullandı.

ApeCoin DAO, farklı bir Blockchain’e geçişin maliyetli, riskli, karmaşık olduğuna ve görünmeyen koşullara yol açabileceğine inanıyor. Ayrıca, Yuga Labs ve diğer şirketler tarafından terk edilme olasılığı da ApeCoin DAO tarafından değerlendiriliyor.

Öte yandan farklı bir Blockchain’e geçiş, Yuga Labs’ın Bored Apes, Mutant Apes veya Otherside Deeds dahil olmak üzere NFT‘leri için ApeCoin (APE) desteğini ve kullanımını bırakmasına neden olabilir. Ethereum gas ücretleri ve Ethereum ile işlem süresi konusundaki endişelere rağmen, Ethereum ekosisteminden uzaklaşmanın ApeCoin sahipleri ve DAO’nun çıkarları için zararlı olabileceği düşünülüyor.

Öneri, ayrıca Arbitrum ve Optimism gibi iyimser rollup’lar veya StarkNet, zkSync ve Polygon Hermez gibi zk-rollup’lar gibi anlamlı Layer 2 çözümlerini de paylaşıyor. DAO, böyle bir çözümün ücretleri ve işlem hızını iyileştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Blockchain’lerden Teklif Yağdı

ApeCoin, Avalanche ve Immutable X de dahil olmak üzere birçok projeden ApeCoin’i kendi Blockchain’lerine taşıması için teklif aldı. Ancak topluluk, Avalanche ve ETH yanlısı L2’lere şiddetle karşı çıkıyor. Kullanıcılar, EVM Blockchain’leri yerine ETH L2 üzerinde desteklenen varlıklara sahip olmayı tercih ediyor.

ApeCoin (APE) fiyatı, yazım sırasında Nisan ayının sonundaki en yüksek seviyesinden yüzde 75’lik düşüşle 6,19 dolardan işlem görüyor.