Tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Ali Martinez'e göre, en büyük ikinci kripto para Ethereum'un (ETH) fiyatı düşebilir. Beklendiği gibi, Ethereum'daki bir düşüş diğer altcoin'lerde de düşüşe neden olabilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Ali Martinez’e göre, en büyük ikinci kripto para Ethereum‘un (ETH) fiyatı düşebilir. Kripto para borsası Coinbase’deki ETH/USD grafiğinde bir satış sinyali tespit ettiğini belirten analist, düşüşün yanı sıra potansiyel bir yükselişi tetikleyebilecek bir kırılımın da yaşanabileceğini belirtti. Beklendiği gibi, Ethereum’daki bir düşüş diğer altcoin’lerde de düşüşe neden olabilir.

Ethereum’da Potansiyel 2 Senaryo

Kripto para analisti ve trader’ı Ali Martinez, TD Sequential göstergesinin günlük ETH/USD grafiğinde satış sinyali verdiğini söyledi. Analist, bu sinyalin doğrulanması halinde ETH fiyatının bin 283 dolar seviyesine inebileceğine ve hatta bin 235 dolara kadar düşebileceğini ifade etti.

Yine de, en büyük altcoin’in yükselişe geçme şansı olduğunun da altını çizdi. Martinez’in tweet’ine göre, bunu başarmak için Ethereum’un bin 355 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,51 yükselişle bin 326 dolardan işlem görüyor.

ETH, Altcoin Piyasasına Öncülük Edebilir mi?

Madencilik sektöründe önde gelen bir girişimci olan ve büyük madencilik şirketleri BTC.TOP ve B.TOP’a öncülük eden Jiang Zhuoer, 2023 yılı geçerken kripto para piyasasındaki fiyatların ne yönde hareket edebileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Zhuoer, Bitcoin‘in (BTC) aksine Ethereum’a dönük duyduğu heyecanı ifade etti. Geliştiricilerin Ethereum’u Proof of Work (PoW) algoritmasından Proof of Stake (PoS) algoritmasına taşımasının ardından ETH’nin enflasyon oranının PoS’a geçmeden önceki yüzde 3,59’luk oranına kıyasla yalnızca yüzde 0,01 olmasını beklediği için ETH’den çok fazla etkilendiğini söyledi. Bu nedenle ETH’nin Mart ve Mayıs ayları arasında yükselmeye başlamasını beklediğini söyleyen Zhuoer, bunun Bitcoin fiyatı yükselmeye başlamadan önce gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Ancak ETH konusunda herkes Zhuoer kadar iyimser değil. Anonim balinaların ETH‘nin fiyatının 2023’ün Haziran ayının sonuna kadar 400 dolar seviyesine düşeceğine dair bahis yapmaya başladıkları görülüyor. Bu balinalar, kullanım fiyatı 400 dolar olan 26 bin Ethereum satım opsiyonunu partiler halinde satın almış durumdalar. Bazıları, bu balinaların ETH stake edenlerin Şangay güncellemesinin ardından stake ettikleri ETH’lerin kilidinin açılmasıyla satacakları ve bunun da fiyatı aşağı yönde baskılayacağına inanıyor.