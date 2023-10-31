Son Dakika: TIA Coin İçin Binance Yeni Müjdesini Verdi

Kripto para yatırımcıları yeni lansmanlar, mainnet duyurularıyla yoğun bir gündemden geçiyor. Binance ikinci müjdeyi açıkladı. Dün TIA Coin listelemesini duyuran Binance bugün mainnet sonrasında 3 paritede tokeni işleme açtı. Fiyat 2 doların üzerinde ve birkaç dakika önce volatiliteyi artırabilecek yeni müjdeyi verdi.

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TIA Coin Son Dakika

Eğer gelecekse önümüzdeki boğa sezonunda adını duyacağımız altcoinlerden biri de TIA Coin olacak. Henüz piyasalarda işlem görmeye bugün başladı ve 2,22 dolarda bulunuyor. Binance borsası birkaç dakika önce 50x’e kadar kaldıraçlı olarak vadeli işlemlerde de listeleme yapacağını açıkladı. Bu tarz vadeli işlem listelemelerinin 2 aydır ciddi fiyat artışlarına neden olduğunu görmüştük.

Daha fazla likidite ve artan volatilite anlamına gelen vadeli işlemler listelemesi TIA Coin alıp/satan yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. 141 milyonluk dolaşım arzı ve 314 milyon dolarlık piyasa değeriyle Celestia (TIA) işleme açılmasıyla birlikte en büyük 118’inci altcoin oldu.

Maksimum arza oranla rakip l2 çözümlerinden daha zayıf bir fiyatla açılış yapan altcoin Binance spot piyasasında 17 dakika önce işleme açıldı.