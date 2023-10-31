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Satoshi Nakamoto 15 Yıl Önce Bugün Bitcoin’i Duyurdu: White Paper’da Neler Yer Alıyordu?

Özet

  • Bitcoin teknik dokümanı 15 yıl önce bugün paylaşıldı.
  • Satoshi Nakamoto önderliğinde ilk adım 31 Ekim 2008'de atıldı.
  • Bitcoin white paper'ı ise detaylarıyla dikkat çekiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:15
31 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bugün, Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun 31 Ekim 2008’de Bitcoin teknik dokümanını kriptograflardan oluşan bir e-posta listesiyle paylaşmasının üzerinden 15 yıl geçti. Satoshi, Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Ödeme Sistemi başlıklı belgenin linkini vermeden önce açılış cümlesinde tamamen eşler arası, güvenilir üçüncü tarafların olmadığı yeni bir elektronik nakit sistemi üzerinde çalışıyorum demişti.

Kriptografi Devrimi Nasıl Gerçekleşti?

Bitcoin white paper’ında yer alan Satoshi, eşler arası işlemleri kolaylaştırabilecek ve genellikle kripto para birimiyle ilişkilendirilen “çifte harcam” sorununu çözebilecek merkezi olmayan bir sistem önerdi.

Bu sistemi ise bir iş ispatı mutabakat mekanizması aracılığıyla işlemleri doğrulamak ve kaydetmek için bir veri ağı aracılığı ile gerçekleştirmeyi önerdi. Bu adımın ardından Bitcoin, sadece iki ay sonra  3 Ocak 2009’da piyasaya sürüldü.

Satoshi’nin bu atlımı, kriptografi ve kripto para alanlarındaki diğer etkileyici gelişmelerin ardından geldi. Bitcoin white paper’ında atıfta bulunulan ilk referans, Wei Dai’nin hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen ancak yine de Satoshi’nin bitcoin planlarında kilit rol oynayan elektronik eşler arası nakit sistemi olan B-money’i icat etmesidir.

Bitcoin Nasıl Ortaya Çıktı?

Bitcoin gibi B-money de sistemdeki katılımcıların paranın sahipliğini takip eden bir hesap bakiyeleri veritabanı tutmasını önerdi. İşlemler, tüm katılımcılara gönderilen ve belirli bir işleme dahil olanların hesap bakiyelerini güncelleyen bir yayın mesajıyla başlatılacak ve tamamlanacaktır.

Bu durum birçok yönden sürekli büyüyen blockchain veri kaydını tutan Bitcoin protokolünün verilerinin bir öncüsü olarak görülebilir. Bu süreçte bir tarafında belirli bir hesaplama çabasının belirli bir miktarının harcandığını diğerlerine kanıtladığı bir kriptografik kanıt biçimi olan iş kanıtı gerektiriyor.

Satoshi, Adam Back’in 1997’de e-posta spam’lerini ve hizmet reddi saldırılarını sınırlamak için iş kanıtı içeren Hashcash’i icat etmesine atıfta bulunarak bunu Bitcoin üzerinde uyguladı. Zaman damgası adı verilen yöntem da Satoshi tarafından başarıyla uygulanan Bitcoin’in bir diğer temel özelliği oldu.

Bitcoin üzerinde bir zaman damgası sunucusu, bir işlem bloğunun hash’ini (benzersiz bir seri numarası) alarak ve blok Bitcoin’in blockchain ağına eklendiğinde bunu zaman damgasıyla birlikte çalıştırır.

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