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2 Şartla 80 Dolara Ulaşabilecek Kripto Para

Özet

  • LTC madencileri halving döneminde sattıklarını hızla geri topluyor.
  • LTC işlem hacmi önemli ölçüde arttı.
  • Madenci talebi ve hacim artmaya devam ederse fiyat 80 dolara ulaşabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:35
31 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 34.200 dolar seviyesine geriledi ve ABD piyasaları açılmadan kısa süre önce makro rüzgârdan etkilendi. Bu iyi değil çünkü önümüzdeki günlerde çok daha kritik verilerin açıklandığını göreceğiz. Bu haftanın Bitcoin için önemli bir sınav olacağını tam da bundan dolayı söylemiştik. Peki Litecoin (LTC) özelinde son durum ne?

İçerik Rehberi

Litecoin (LTC) Yorum

LTC Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 69,6 dolarda ve Bitcoin fiyatı bir miktar düştü. Birçok kripto para devasa ralliler görürken LTC fiyatı onlara nispeten geride kaldı. Halving öncesi Litecoin (LTC) fiyatının çift haneli yükselişler yaşadığını görmüştük. Ardından tarihsel verilere dayanan düşüş beklentisi gerçeğe dönüştü. Madenci satışları da bu beklentiye uygun hareket ettiğinden güçlü dip testlerine şahit olduk.

Peki bugüne dönecek olursak fiyat son BTC rallisinde önemli kazanımlar elde edemese de yükselişe işaret eden sinyaller var. Madenciler şimdi tam tersi yönde hareket ediyor ve birikim eğilimi artık fiyatın yükseleceğine dair hissiyatı yansıtıyor.

Madenciler, 2 Ağustos Litecoin halving olayını takip eden ay içinde, ekosistemi çevreleyen genel duyarlılığın olumsuza dönmesiyle 500.000 LTC satmıştı. Bu da 90 dolardan 62 dolara düşüşü tetikledi. Ancak 6 Eylül’de bakiyeleri 2,05 milyona düştüğünden beri birikime başladılar. Bugün itibariyle madenciler 2,41 milyon LTC varlığa sahip.

Madenciler eğer halving öncesi rezervlerine dönmek isterse yaklaşık 10 milyon dolarlık daha alım yapabilir bu da fiyatın 80 dolara tırmanması için yakıt görevi üstlenecektir.

LTC Fiyat Yorumu

LTC fiyat rallisi öncesinde işlem hacminde ciddi artış görmüştük. Madencilerdeki birikim hissiyatına ek olarak son veriler işlem hacminin de toparlandığını gösteriyor. Litecoin işlem hacimleri 27 Ekim’de 17,8 milyon LTC’ye tırmandı. Bu halving öncesi dönemde görülen hacim zirvesine oldukça yakın bir rakam.

İşlem hacmi, özellikle genel bir piyasa yükseliş trendi sırasında önemli ölçüde arttığında fiyat için yükseliş olarak kabul edilebilir. Eğer madenci talebi ve işlem hacmi artmaya devam ederse 80 dolar yolculuğu için gerekli zemin de oluşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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