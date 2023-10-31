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Popüler Kripto Para Borsasına Kara Liste Şoku

Özet

  • Bitfinex, FCA tarafından uyarı listesine alındı.
  • Birleşik Krallık düzenleyicisi borsayı bölgede izinsiz hizmet veren kurumlar arasında sayıyor.
  • Bitfinex birçok hizmetin bölgedeki potansiyel yatırımcıların erişimine zaten kısıtlandığını yazdı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:15
31 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Düzenleyiciler kripto para endüstrisindeki istismarlara önlem olarak çeşitli adımlar atıyor. Son zamanlarda İngiltere gündemde. ABD henüz regülasyonlar konusunda ciddi adımlar atabilmiş değil ve AB’nin MiCA düzenlemesinin tamamen yürürlüğe girmesine de uzun süre var. Kapsamlı regülasyon adımları atmak kolay değil bu yüzden geçici önlemlerle risklerin azaltılması hedefleniyor.

Bitfinex Kara Listeye Alındı

Bitfinex, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi’nin izinsiz finansal hizmet veya ürün tanıtımı yapıyor olabilecek firmalara ilişkin uyarı listesine alındı. Bu herkesin anladığı cinsten bir kara liste değil ancak ilgili şirketlerinin yasalara uymadığını/uymuyor olabileceğini gösteren bir liste. FCA tarafından yapılan duyuru bu firmayla Birleşik Krallık vatandaşlarının çalışmaması gerektiğini söylüyor.

Mali düzenleyici kurum, firmaların gerekli yetki veya onay olmadan ülkede finansal hizmetleri tanıtamayacağını söyledi. Bitfinex’in gerekli mercilerden izin almadığı için risk içerdiğini ve bölgedeki potansiyel müşterileri reklamlarıyla hedefliyor olabileceği de belirtildi. Yanıltıcı reklamlar nedeniyle mağdur olan kripto yatırımcıları şikayetlerini 2 yıldır mahkemelere sunuyor. Özellikle Voyager, Celsius gibi lending hizmeti veren kurumların yaşattığı mağduriyet “sıfır risk garanti kazanç” odaklı reklamlarla büyüdü.

Bitfinex Cevap Verdi

Binance borsası bölgede yeni kullanıcı kabulünü kripto reklam kurallarına uyum sebebiyle duraklatmıştı. Birçok borsa yeni kurallara uyum sağlayabilmek için danışmanlarla çalışmak için hizmetlerine ara veriyor. Bitfinex ise son “kara listeye eklenme” hamlesinin ardından cevap olarak bir duyuru yayınladı.

“Bitfinex geçtiğimiz dört ay boyunca FCA ile ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirdi ve FCA’nın gerekliliklerini karşılamak için çeşitli adımlar attı. Tüm müşterilere aldığımız önlemlerin geniş özetini paylaştık. FCA gereksinimlerini sağlamak için proaktif önlemler aldık”.

Bitfinex, FCA’nın kripto varlık promosyonlarına ilişkin yeni kurallarını karşılamak için, İngiltere’den gelen ziyaretçilere bir dizi web sitesi sayfasını engellediğini de yazdı.

Düzenleyici kurumun yeni kuralları kriptoyla alakalı reklam yayınlayan herkesi ilgilendiriyor. Bölgedeki vatandaşlara kripto hizmetleri sunmak isteyenlerin FCA veya FCA tarafından yetkilendirilmiş kişilerden reklamları için onay alması gerekiyor.

Yeni kurallara uymayan kripto şirketlerinin yetkilileri Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası’nın 21. bölümünü ihlalden 2 yılı kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecek.

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