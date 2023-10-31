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  •   Patlarsa Sert Patlayacak! Bu Altcoin’de Kartlarda 500x’lik Yükseliş Var!

Patlarsa Sert Patlayacak! Bu Altcoin’de Kartlarda 500x’lik Yükseliş Var!

Özet

  • Ripple'ın XRP'si geçmişte kısa süre içinde yaptığı büyük artış örnekleriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.
  • Özellikle altcoin'in iyatı 2018'de 0,25 dolardan 3,40 dolara yükselerek yüzde bin 200'ün üzerinde büyüme kaydetti.
  • Kısa vadede böyle bir büyüme beklenmiyor olsa da XRP'nin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:00
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasındaki varlıkların çoğunluğu bir haftayı daha yükselişle açarken, yatırımcılar ve analistler şu anda ilerileyişini sürdüren altcoin’lerden herhangi birinin daha güçlü bir yükseliş yapıp yapamayacağını ve değerini önemli ölçüde artırıp artıramayacağını merak ediyor. Bu noktada akla ilk olarak sevilen altcoin’lerden XRP geliyor. Geçmiş veriler, tarihin de tekerrür etmesi halinde Ripple’ın XRP‘sinin 100, 200 ve hatta 500x’in üzerinde bir büyüme yapabileceğini gösteriyor.

XRP’nin 500x’i Aşan Örnek Yükselişi

XRP’nin fiyatı kısa bir zaman dilimi içinde fiyatını büyük ölçüde artırma kapasitesi gösterdi. Ocak 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı birkaç gün içinde fiyatını yüzde bin 260 oranında artırarak 0,25 dolardan 3,40 dolara çıkarmayı başardı. Bu, bundan sadece bir yıl öncesinde yani Ocak 2017’de 0,006385 dolardan işlem gören XRP, sadece 12 aylık bir süre içerisinde değerini 500 kattan fazla arttırmayı başardığı anlamına geliyor.

CoinMarketCap verilerine göre 32.29 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük dördüncü altcoin XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,8 yükselişle 0,6028 dolardan işlem görüyor. Veriler popüler altcoin’in fiyatının son 30 günde yüzde 16,97, son bir yılda ise yüzde 31,24 arttığını gösteriyor.

Şu anda XRP, fiyatını artırmaya devam etmek için gerekli tüm temellere sahip, ancak uzmanlar en azından kısa vadede 500x ve üzerinde bir büyüme yapmasının olası olmadığını değerlendiriyor. Elbette kripto para piyasasının öngörülemez oluşu ve piyasada işlerin hızla değişebiliyor olması her şeye rağmen böyle bir artışın kartlarda olduğuna işaret ediyor.

XRP’nin Yükselişine Yardımcı Olabilecekler Katalizörler

Mevcut fiyatı bu rekor seviyenin oldukça altında olmasına rağmen XRP’nin fiyatını yükseltebilecek birçok katalizör mevcut. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı bir dava yoluyla düzenleyici netlik kazanmak da dahil olmak üzere, bu başarıyı tekrarlamasına potansiyel olarak yardımcı olabilecek diğer alanlarda önemli ilerlemeler gösterdi.

Bilindiği gibi SEC, Ripple’ı menkul kıymet olarak kabul ettiği XRP’yi yasadışı satmakla suçlamış, ancak ABD’li Yargıç Analisa Torres 13 Temmuz 2023 tarihinde altcoin’in bireysel satışlarının menkul kıymet satışı şartlarını karşılamadığına hükmederek XRP’nin menkul kıymet olmayan bir varlık olarak imajını pekiştirdi ve yatırımcıların yasadışı konusundaki belirsizlik korkularını yatıştırdı. Son olarak ABD’li düzenleyici kurum, Blockchain şirketinin üst düzey yöneticileri olan CEO Brad Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen‘e açtığı davadan tamamen çekilmeye karar vererek, yönelttiği tüm suçlamaları düşürdü ve kripto para dünyasını çepeçevre saran uzun soluklu mahkeme açmazının sonunu getirdi.

Bunun da ötesinde XRP, yalnızca altcoin sahiplerinin ve meraklılarının değil, aynı zamanda mahkeme süresince kamuoyunu her gelişmeden haberdar eden James K. Filan, John E. Deaton ve Jeremy Hogan gibi birçok hukuk uzmanlarının da bulunduğu devasa bir topluluğa sahip. Dahası XRP’nin geliştirme ekibi, Internet of Value cüzdan ağ geçidi GateHub aracılığıyla 14 kripto para için en iyi kendi kendine saklama cüzdanı Xumm’a yeni bir açma/kapama rampası ile sorunsuz transfer seçeneği eklemek de dahil olmak üzere XRP Ledger (XRPL) ekosistemini oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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