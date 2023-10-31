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Warren Buffett’ın Kripto Dostu Banka Hisseleri Dikkat Çekiyor: Son Dönemin En Çok Kazandıran Şirketi

Özet

  • Warren Buffett'ın 2023’te aldığı kripto para dostu bankadaki pozisyonu Buffett’ı mutlu etmeye devam ediyor.
  • Nubank, verdiği kripto para hizmetleri ile dikkat çekiyor.
  • Berkshire Hathaway'in sahibi olduğu hisseler arasında Nubank performasıyla göz dolduruyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:35
31 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Dünyaca ünlü borsacı Warren Buffett, kripto para piyasasına karşı aldığı tavır ile birçok yatırımcının dikkatini çekiyor ve bu durum topluluklarda tartışma konusu oluyor. Ancak ünlü borsacının 2023’te aldığı kripto para dostu bankadaki pozisyonu Buffett’ı mutlu etmeye devam ediyor. Buna göre Nubank hisseleri son zamanların en iyi yükselişlerinden birini yaşıyor.

Warren Buffett’ın Dikkat Çeken Yatırımı

Omaha Kahini olarak da bilinen Warren Buffett, Brezilya merkezli bir fintech şirketi ve kripto dostu Nubank’ın sahibi olan Nu Holdings’in 107 milyon hissesini 2021’de iki ayrı turda Berkshire Hathaway fiması aracılığıyla satın aldı.

Berkshire, Haziran 2021’de Nu Holdings’e 500 milyon dolar değerinde yatırım yaptı ve Aralık 2021’de hesabına 250 milyon dolar değerinde hisse daha ekledi. Firma, 2023 ikinci çeyrek kazanç raporlarına göre o dönemden beri tek bir hisse bile satmadı.

Nu Holdings’in hisse fiyatı şu anda yılbaşından bugüne (YTD) yaklaşık %106 artış gösterdi ve Berkshire’ın Nu hisselerinden hiçbirini satmadığı varsayılırsa Buffett’ın 750 milyon dolarlık pozisyonu şu anda yaklaşık 879,5 milyon dolar değerinde. Ancak Şubat 2022’de yaşanan yükselişte pozisyonun değeri 1 milyar doların üzerine kadar çıkmıştı.

Berkshire Hathaway’de Nubank Rüzgarı Esiyor

Nubank, kripto dostu bir banka olarak anılıyor çünkü bazı departmanlarında 1,35 milyondan fazla kullanıcıya kripto ile ilgili hizmetler sunuyor. Bu nedenle bankaya yatırım yapmak kripto endüstrisine dolaylı olarak temasta bulunmak gibi görülebilir.

Bu duruma Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ürünü sunan bir trade platformu olan Esaynvest; BTC ve Ethereum trade hizmeti sunana bir kripto finansal hizmetler platformu olan Nubank dahildir. Nubank ayrıca Polygon blockchain ağında bir sadakat token’ı piyasaya sürdü. Ayrıca Nu Holdings, Mayıs 2022’de nakit varlıklarının %1’ini Bitcoin’e yatırdı ve şirket yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

“Bu hareket, şirketin Bitcoin’in bölgedeki finansal hizmetleri bozma konusundaki mevcut ve gelecekteki potansiyeline olan inancını pekiştiriyor.”

Nubank, Brezilya’da 80 milyondan fazla müşterisi ise Latin Amerika’nın en büyük fintech bankası olarak dikkat çekiyor. Bir başka ilginç bilgi ise Buffett’ın diğer büyük holdingleri Amazon %54,65 değer kazanırken Apple %36 değer kazandı ancak Nu hisseleri bu şirketlerden daha fazla kazandırdı.

Apple, Eylül 2023 itibariyle 354 milyar dolarlık yatırım portföyünün yaklaşık %45’ini oluşturan Berkshire Hathaway’in açık ara en büyük yatırımı konumunda. Nu ayrıca Berkshire Hathaway’in hisse senetlerinden de daha iyi performans göstererek yıllık bazda %9,25 oranında yükseldi.

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