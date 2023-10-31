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  •   Yer Yerinden Oynayacak! BlackRock Tarihi Adımı Attı! ETF Onayı Sanılandan Daha Mı Yakın? Dev Şirketler Bir Arada!

Yer Yerinden Oynayacak! BlackRock Tarihi Adımı Attı! ETF Onayı Sanılandan Daha Mı Yakın? Dev Şirketler Bir Arada!

Özet

  • Dev finans şirketleri, BlackRock ile kripto ticareti üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
  • ABD düzenleyici baskısı, bazı ABD firmalarını kripto alanında daha temkinli davranmaya itiyor.
  • Bitcoin ETF'lerinin ABD'de onaylanması, ABD merkezli firmalar için yeni fırsatlar sunabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:20
31 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Dünyada geleneksel ekonomiyi yönettiği düşünülen dev şirketleri kripto baskısının ortasında, SEC tarafından ABD’de bir BTC ETF’sinin onaylanması halinde piyasada önemli rol oynayacakmış gibi görünüyor.

Dev Görüşme Gerçekleşti

Konuyla yakından ilgili bir kişi tarafından incelenen BlackRock sunumuna göre, geleneksel piyasanın büyük şirketleri Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading ve Hudson River Trading, BlackRock ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak şirketlerden BlackRock, Jane Street, Virtu ve Jump yorum yapmayı reddederken Hudson River Trading ise yöneltilen yorum talebine yanıt vermedi.

FTX’in çöküşüne ve 2022 yılında yaşanan diğer olaylara bir karşılık vermek niyetinde görünen ABD’nin düzenleyici baskısı, bazı ABD firmalarını Kripto alanındaki faaliyetlerine daha mesafeli davranmaya yöneltti. Bloomberg tarafından Mayıs ayının başlarında paylaşılan bir habere göre bu tarihlerde Jane Street ve Jump kripto ticaretini kısıtlamıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tarafından Bitcoin ETF’leri için yapılan başvuruların bazılarının onayladığı düşünüldüğünde, ABD merkezli firmalara yeni bir kapı açabilir ve buna bağlı olarak kripto para alanında bir aksiyon almaları için yeni bir yol gösterebilir.

Piyasada Oyun Kurucu Olmanın Önemi

Geleneksel piyasada olduğu gibi borsalarda işlem gören ETF’ler için piyasa yapıcı olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Bunu çok az sayıda şirketin başarabilir ve büyük bir güç ile düzen içerisinde sürdürebilir. Piyasa yapıcılar her alanda olduğu gibi ETF’ler için hayati önem taşımakta.

Bununla ilgili verilebilecek en büyük örneklerden bir tanesi Bitcoin ve kripto paralar aracılığıyla paylaşılabilir. Grayscale Investments’ın Grayscale Bitcoin Trust’ının (GBTC) fiyatı son birkaç yıldır şirketin sahip olduğu milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin’den (BTC) gözle görülür bir biçimde ayrıştı. Grayscale ise Bitcoin Trust’ın bir ETF’ye dönüştürülmesi adına SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Grayscale’in dönüşüm adına yaptığı ilk başvuru SEC tarafından reddedildi. Ancak Ağustos ayında bir mahkeme düzenleyicinin bu davranışını mercek altına aldı ve SEC’i haksız buldu. SEC, Ekim ayında, çıkan bu bu karara itiraz etmeyeceğini belirtti ve bu davranış, Bitcoin ETF’lerinin ABD’de gerçeğe dönüşmesinin yolunun açıldığı şeklinde yorumlandı.

CoinShares’in araştırma müdürü James Butterfill şu yorumu yaptı:

Birçok piyasa yapıcı geri çekiliyor ve oldukça temkinli davranıyordu çünkü borsalar üzerinde bazı ağır baskılar vardı” dedi. “Ancak Grayscale kararından bu yana, SEC’in duruşunda çok gerçek bir değişiklik gördük.

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