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  •   Bir Zamanlar 23 Dolar Olan Altcoin Fiyatı 24 Saatte Yüzde 20 Yükseldi ve Durmuyor! 1 Doların Üzerine Mi Çıkacak?

Bir Zamanlar 23 Dolar Olan Altcoin Fiyatı 24 Saatte Yüzde 20 Yükseldi ve Durmuyor! 1 Doların Üzerine Mi Çıkacak?

Özet

  • SUSHI, son 24 saatte %20'lik yükselişle dikkat çekti.
  • SUSHI fiyatı çift dip formasyon desteğini kırdı, yükseliş potansiyeli gösteriyor.
  • Yatırımcılar SUSHI'nin 0,77 dolarlık direncin üzerine çıkmasını bekleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
23:55
31 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

SUSHI, 24 saat içinde neredeyse %20 oranında yükselişle 0,75 dolar seviyesine geldi ve Salı gününün en çok kazanan altcoin’lerinden birisi oldu. Merkezi olmayan borsa (DEX) SushiSwap’ın token’ı da denilebilecek olan SUSHI, son 30 günlük süreçte %25, iki haftada %39 ve sadece son 1 hafta içerisinde %26,5 değer kazanarak sağlam bir yükselişe imza attı.

Yükseliş trendini destekler biçimde işlem hacminde artış görüldü ve 24 saat içerisinde gerçekleşen hacim 83 milyon dolar oldu. SUSHI’nin güncel piyasa değeri 143 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Stablecoin’ler de dahil olmak üzere diğer kripto paraların da bulunduğu listede 216. sırada yer alıyor.

İçerik Rehberi

SUSHI Coin Yorum

Piyasadaki kripto paraların bir çoğuna benzer biçimde SUSHI de uzun süredir var olan düşüş piyasasından etkilendi ve Mart 2021’de görülen ATH seviyesi 23,38 dolardan %96,8 oranında düşüş yaşadı.

Grafik incelemesine göre çift dip formasyon desteğinin 0,5322 dolarda onaylanmasının ardından durum, boğaların yeniden kontrole geçmesine ve fiyat hareketinin yönünün ortaya çıkmasını sağladı. SUSHI fiyatı, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama’daki (EMA) (kırmızı) ilk büyük direncin üzerine çıktı. Gerçekleşen fiyat hareketi yükseliş kontrolünü güçlendirdi.

Bunun yanı sıra, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) sahip olduğu 84,29’luk değer, yatırımcıların olası bir satış dalgasından etkilenmemeleri konusunda söylem yerindeyse alarm veriyor. Başka bir deyişle, aşırı alımı işaret eden RSI, potansiyel bir düzeltmenin kapıda olabileceğinin sinyallerini veriyor olabilir. Bir geri çekilmenin belirtisi olarak endeksin nötre  doğru hareketine dikkat edilebilir.

Bir başka yandan, SUSHI fiyatı çift dip formasyonunun kırılması konusunda hazır bir görünüm sergiliyor. Bu şekilde yaşanılabilecek kırılıma işlem hacminde önemli bir artışın eşlik edebileceğini unutmamak gerekiyor. Böyle bir hareketin ardından SUSHI fiyatının %32 artışla 1,02 dolara yükselmesi beklenilebilir.

SUSHI Coin Geleceği

Ünlü blockchain  takip platformu Lookonchain, bugün SUSHI fiyatındaki büyük artışa dikkat çekti ancak bu durumun olası fiyat manipülasyonu olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Lookonchain şu açıklamayı yaptı:

Birileri $SUSHI fiyatını manipüle ediyor ve kar elde etmek için long $SUSHI’ye gidiyor.

X’te paylaşılan gönderide, yeni bir cüzdanın merkezi olmayan borsada SUSHI satın aldığını ortaya koyarken ve “birden fazla adresi kullanarak dydx gibi borsalara USDC stablecoin yatırdığını ortaya çıkardı.

Manipülasyona bağlı da olsa, SUSHI fiyatında yaşanan artış, yükseliş trendini sürdürmek isteyebilecek yatırımcıların ilgisini altcoin’in üzerine çekebilir. Ancak henüz long pozisyon almayan yatırımcılar, yükseliş trendinin devam ettiğini onaylamadan önce 0,77 dolarlık direncinin üzerine çıkmasını beklemeyi uygun görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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