Son Dakika: TCMB 12 Mart Faiz Kararını Açıkladı

Bölgesel gerilimin ortasında TCMB faiz kararını açıkladı. Enflasyonla mücadele İran gerilimi sebebiyle zora girse de merkez bankaları en doğru kararları almak, şartlara uyum sağlamak zorunda.
TCMB Faiz Kararı
Karar biraz önce açıklandı ve faizler %37’de sabit bırakıldı. Faiz indirim sürecine girilmiş olunsa da hem bölgesel sorunlar hem de iç siyaset indirimlere ara verilmesine neden olmuştu. Bugünkü faiz kararıysa enerji enflasyonuna dair endişelerin ortasında güvercin bile kabul edilebilir. Bazı analistler faiz artırım ihtimalini bile dillendiriyordu.
Kararın ardından dolar 44,11 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmeler sonucunda parasal ve mali sıkılaştırma yapıldığı, gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı uyarısında bulundu. Anlaşılan o ki bir süre indirimleri değil gerilimin hangi sınıra ulaştığı noktada faiz artırımı yapılacağını konuşacağız. Nitekim gecelik borç verme %40’a çekildiği için %37 çok da bir anlam ifade etmiyor.
“Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır.
Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.” – TCMB