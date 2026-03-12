Son Dakika: TCMB 12 Mart Faiz Kararını Açıkladı

Bölgesel gerilimin ortasında TCMB faiz kararını açıkladı. Enflasyonla mücadele İran gerilimi sebebiyle zora girse de merkez bankaları en doğru kararları almak, şartlara uyum sağlamak zorunda.

TCMB Faiz Kararı

Karar biraz önce açıklandı ve faizler %37’de sabit bırakıldı. Faiz indirim sürecine girilmiş olunsa da hem bölgesel sorunlar hem de iç siyaset indirimlere ara verilmesine neden olmuştu. Bugünkü faiz kararıysa enerji enflasyonuna dair endişelerin ortasında güvercin bile kabul edilebilir. Bazı analistler faiz artırım ihtimalini bile dillendiriyordu.

Kararın ardından dolar 44,11 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmeler sonucunda parasal ve mali sıkılaştırma yapıldığı, gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı uyarısında bulundu. Anlaşılan o ki bir süre indirimleri değil gerilimin hangi sınıra ulaştığı noktada faiz artırımı yapılacağını konuşacağız. Nitekim gecelik borç verme %40’a çekildiği için %37 çok da bir anlam ifade etmiyor.