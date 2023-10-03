  SocialFi’de İlk Hack Saldırısı: Friend Tech Kullanıcıları Bu Hack Yöntemine Dikkat Etmeli

Son dönemlerin en dikkat çeken hype sektörü SocialFi alanında kullanıcılara yönelik ilk hack saldırısı gerçekleşti. Alanın ilk ve en büyük platformu Friend tech kullanıcıları hafta sonu boyunca SIM takas saldırısı olarak adlandırılan yöntemle saldırıya uğradı ve mağdurlar varlıklarını kaybetti. SIM takas saldırıları, kripto para piyasasında giderek yaygınlaşan bir güvenlik tehdidi haline geldi ve kullanıcılar bu konuda dikkatli olmalı.

Friend tech İlk Sınavını Verdi

SIM takas saldırısı için kullanıcıların telefon numaralarına atılan SMS’ler Friend tech tarafından gönderilmedi ancak bu durum ortaya çıkana kadar saldırganlar binlerce dolarlık Ethereum sahibi oldu. Ortaya çıkan bu ihlalde kullanıcıların varlıkları risk altında değil ancak gelen SMS’lere itibar edilmemesi gerekiyor.

Friend tech, bilindiği üzere kullanıcıların X hesaplarını bağladıkları ve “key” alım satımı gerçekleştirdikleri bir sosyal medya platformu olarak ortaya çıktı. Bu platformda özellikle influencer’lar ile özel sohbet odalarında görüşmek isteyen insanlar “key” alarak bunu gerçekleştirebiliyor.

SIM takas saldırıları kripto para piyasasında son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu saldırılarda suçlular operatör şirketlerinin güvenlik duvarını kırarak mağdurun telefon kontrolünü ele geçiriyor. Ardından hacker bu telefon numarasını elindeki SIM karta bağlıyor ve değiştirilen telefonlar daha sonra dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılıyor.

Güvenlik Saldırılarına Karşı Dikkatli Olunmalı

Şimdiye kadar iki Friend tech kullanıcısı bu yöntemle dolandırıldı ve saldırganlar yaklaşık 70.000 dolar değerinde 42 Ethereum’u ele geçirdi. Saldırlardan etkilenen bir kullanıcı X hesabı üzerinden takipçilerine şu uyarıda bulundu:

“Twitter hesabınız gerçek adınız üzerine alındıysa, telefon numaranız bulunabilir ve bu sizin de başınıza gelebilir.”

Merkeziyetsiz sosyal medya platformu Friend tech, piyasanın hacimsiz bir dönem yaşamasına rağmen bu yılın en popüler kripto platformlarından biri oldu. Ekip ciddi bir komisyon geliri elde etti ve yarattıkları model sayesinde kullanıcılarına da bir gelir kapısı araladılar. Lansmandan sadece iki hafta sonra platform kullanıcılarının sayısı 100.000’i geçti.

Tüm bu gelişmelere rağmen platform için güvenlik endişeleri devam ediyor. Özellikle son saldırı ile birlikte saldırganlar akıllı sözleşme veya farklı hack yöntemleri ile bu platformu hedef almaya devam edecektir.