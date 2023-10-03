  Son Yükseliş Boğa Tuzağı mı? Tahminleri Çıkan 4 Analistin Bitcoin Öngörüsü

Ekim ayına güçlü bir yükselişle başlayan Bitcoin (BTC), 28 bin 600 dolara varan yükselişle kripto para piyasasına dönük umutları tazeleyerek yatırımcı iyimserliğinin artmasını sağladı. Bu yükseliş, üçüncü çeyrekte geçilen düşük volatiliteli döneminin ardından yeni ayın kripto para piyasası için daha iyi geçeceğini ümit eden pek çok kişinin haftalarca süren bekleyişinin ardından geldi.

Kripto Para Balinaları Alım Gücünü Artırırken BTC Biriktiriyor

Yatırımcı tarafındaki iyimserliğin artmasına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri Bitcoin’in temel ve teknik tarafında görülen toparlanmalar oldu. Kripto analiz platformu Santiment, Bitcoin’in altı hafta sonra ilk kez 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasından hemen önce birkaç büyük işlemin önemine dikkat çekti.

Santiment’a göre bu işlemlerin değeri 187 milyon dolar ile 346 milyon dolar arasında değişiyor. Şirket ayrıca kripto para borsalarındaki BTC arzının dolaşımdaki arza olan oranının 1 Eylül’den bu yana yüzde 5,99’dan yüzde 5,73’e düştüğünü ve bunun piyasa için olumlu bir işaret olduğunu bildirdi.

Dahası Santiment, Bitcoin balinalarının son altı hafta içinde Bitcoin ve Tether (USDT) biriktirdiğini de bildirdi. Söz konusu balinalar 29 Eylül itibariyle cüzdan adreslerinde yılın en yüksek miktarı olan 13.03 milyon BTC tutmaya başlamış durumda. Aynı zamanda 100 bin ile 10 milyon USDT tutan bu cüzdan adresleri toplam 15.03 milyar adet USDT ile alım güçlerini son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Analistlerin BTC Öngörüsü

Kripto para analistleri son günlerde ağırlıklı olarak Bitcoin için olumlu tahminlerde bulunuyor. Kripto analiz sitesi TheBirbNest’in kurucusu ve kripto para analisti Adrian Zdunczyk, son Bitcoin öngörüsünde hedef fiyat seviyesi olarak 40 bin 500 dolara işaret etti. Zdunczyk’ın tahmini, yüksek engelli boğa piyasasına, yükselen baskın trendlere ve sert kırılma potansiyeli anlamına gelen altı aylık konsolidasyon dönemine dayanıyor. Deneyimli piyasa analisti Peter Brandt da ters baş omuz baş formasyonunun oluşumunun teyit edildiğinin altını çizerek BTC’de yükseliş beklediğini söyledi.

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Rekt Capital ise Bitcoin’in Eylül ayında 27 bin 100 dolar civarında dirençle karşılaştığını ancak Ekim ayında bu direnci kırdığını belirtti. Ona göre, bu direnç seviyesinin bir destek seviyesi olarak yeniden test edilmesi fiyatın daha fazla yükselmesinin önünü açacak.

Her ne kadar analistlerin ağırlıklı olarak iyimser tahminlerde bulundukları görülse de ihtiyatlı olunması gerektiğine dönük çağrılar da yapılıyor. Stockmoneylizards gibi bazı kripto para analistleri, güncel Bitcoin grafiği ile 2020 yılına ait grafik arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, grafik üzerindeki üçgen formasyonunun kırılmasıyla düşüşün başlamasını bekliyor.