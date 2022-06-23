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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance dakikalar önce bomba haberi verdi. Kripto paralarda yaşanan düşüşler çok sayıda kripto şirketini olumsuz etkilemişken Binance önemli bir anlaşmanın müjdesini verdi. NFT alanındaki pazar payını artırmak isteyen şirket dünyaca tanınmış bir isimle anlaşma imzaladı.

Binance Açıklaması

Binance, Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ile NFT koleksiyonları konusunda çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı. Birçok futbolcu farklı platformlarla anlaşarak kendi NFT’lerini piyasaya sürmüş ve bunlar yoğun ilgi görmüştü. Beş kez Ballon D’or kazanan ünlü futbolcu sadece Binance borsasının resmi NFT platformunda piyasaya sürülecek bir dizi NFT koleksiyonuyla dünya çapındaki futbol hayranlarına sunulacak.

Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan ilk koleksiyon, Ronaldo ile iş birliği içinde oluşturulan ikonik tasarımlara sahip olacak. Ronaldo, “Benim için hiçbir şey hayranlardan daha önemli değil, bu yüzden benzeri görülmemiş deneyimler ve bu platform aracılığıyla erişim sağlama fikri, parçası olmak istediğim bir şeydi” dedi.

Binance NFT

Dünyanın en büyük kripto para borsası özellikle spor alanında attığı fan token ve NFT adımlarıyla daha fazla büyüme hedefliyor. Daha önce Arjantin Futbol Federasyonu, Brezilya Futbol Konfederasyonu ve profesyonel spor kulüpleri S.S. Lazio (IT) ve FC Porto (PT) ile benzer anlaşmalar imzalanmıştı.

Binance CEO’su CZ şunları söyledi;

“Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi futbolcularından biri ve sporun ötesine geçerek birçok sektörde bir ikon haline geldi. Ronaldo özgünlüğü, yeteneği ve hayır işleriyle dünyanın en özel hayran kitlelerinden birini topladı. Hayranlarına Ronaldo ile bağlantı kurmaları ve ikonik bir spor tarihine sahip olmaları için özel katılım fırsatları sunmaktan heyecan duyuyoruz”.

Binance ayrıca bunun sadece başlangıç olduğunu söylerken ilerleyen süreçte benzer müjdeler verebileceğini açıkladı.

Şirket kripto paralar konusunda ciddi pazar payına sahip ancak NFT konusunda aynı başarıya henüz ulaşamadı. NFT yatırımcılarının önemli kısmı OpenSea, MagicEden ve diğer platformlar üzerinden yatırımlarını yapmaya devam ediyor.