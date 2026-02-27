SEC, Özel Piyasalara Perakende Erişimi Tartışmak Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), perakende yatırımcıların özel piyasalara artan katılımını değerlendirmek üzere 4 Mart 2026 tarihinde halka açık bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı, özel piyasaların bireysel yatırımcılara açılmasında ortaya çıkan yönetim, değerleme ve düzenleyici standartları ele alacak.

Özel Piyasalara Erişimde Değişen Dinamikler

Geleneksel olarak sadece kurumsal ve nitelikli yatırımcıların erişebildiği özel piyasalar, son dönemde geliştirilen yeni fon yapıları ve aralıklı yatırım araçları sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Varlık yöneticilerinin özel sermaye, özel kredi ve alternatif stratejilere yönelik artan talebi karşılamak için sunduğu ürün çeşitliliği, düzenleyici kurumların mevcut çerçeve ve kuralları gözden geçirmesine neden oluyor.

Kamu ve Özel Piyasalar Arasındaki Sınırlar Belirsizleşiyor

Toplantının ilk paneli olan “İki Dünya Çarpıştığında” başlığında, daha önce yalnızca özel erişime tabi olan varlık türlerinin halka açık ürünler yoluyla nasıl yaygınlaştığı tartışılacak. Konuşmacılar arasında AQR Capital Management’tan Cliff Asness, PwC’den Katie King, Blackstone’dan John Finley ve Moody’s Ratings’ten Marc Pinto yer alacak. Panelde özellikle değerlemenin şeffaflığı, likidite yönetimi ve yatırımcı koruması gibi temel konular ele alınacak.

Uzmanlar, düzenleyicilerin piyasa manipülasyonu ve kısa satış iddialarıyla gündeme gelen uzun süreli MMTLP anlaşmazlığına neden hâlâ kesin bir çözüm getirilmediğini sorguluyor. Bu konuda yatırımcıların kayıplar yaşadığı ve piyasa istikrarının zarar gördüğü aktarılıyor.

SEC’in planladığı yuvarlak masa oturumunun, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak takip edilebileceği bildirildi. Etkinlikte, özel piyasa değerlemeleri ve bireysel yatırımcılara açılma süreçlerinin sorumluluk çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

Yönetim ve Uyum Süreçleri Gündemde

Toplantının ikinci panelinde, fon yöneticilerinin özel piyasa erişimi için oluşturduğu yeni model ve yapıların yönetişim tarafı mercek altına alınacak. Bu oturumda SEC yetkilileri Blair Burnett ile Michael Republicano moderatörlük yaparken, PwC, Deloitte, Cleary Gottlieb, Comply ve Cliffwater’dan katılımcılar yer alacak. Panelde özellikle Fonlar için uygulanan 2a-5 kuralına uyum, değerleme denetimi ile operasyonel ve düzenleyici risklerin yönetimine ilişkin iyi uygulamalar konuşulacak.

SEC Yatırım Yönetimi Bölümü Direktörü Brian Daly’nin açılış yaptığı toplantıda, ardından Başkan Paul Atkins’in de değerlendirmeleri yer alacak. Tartışmalara varlık yönetimi şirketlerinin yöneticileri, kredi derecelendirme kuruluşları ile mesleki hizmet gruplarından temsilciler de dahil olacak.

SEC, yuvarlak masa toplantısının kamuya açık ve canlı olarak yayımlanacağını duyurdu. Toplantı, bireysel yatırımcıların özel piyasalara erişim olanaklarını genişleten fon modellerinin potansiyel etkilerinin şeffaf şekilde irdelenmesini hedefliyor.

Öte yandan SEC, yakın dönemde WisdomTree Digital Trust’ın para piyasası dijital fonuna, daha esnek fiyatlama imkânı tanıyan düzenleyici bir istisna sağladı. Bu adım, dijitalleşen finansal ürünlerin sektör üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.