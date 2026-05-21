Qivalis euro stablecoin projesine 37 Avrupa bankasından geniş destek

Amsterdam merkezli dijital para girişimi Qivalis, euroya bire bir dayalı sabit kripto para (stablecoin) oluşturmak için Avrupa genelindeki 37 büyük bankanın desteğini aldı. Bu iş birliğiyle Qivalis, euro bazlı dijital paranın kullanımını kıtada artırmayı amaçlıyor ve sektör uzmanları tarafından küresel dijital finans alanında önemli bir adım olarak görülüyor.

MiCAR uyumu ve Avrupa düzenlemeleri

Qivalis’in hayata geçireceği stablecoin, her bir jetonun gerçek euro rezerviyle tam karşılandığı bir yapıda olacak. Bu sayede dijital para, bire bir oranla euro değerinde tutulacak. Projede, geleneksel ödeme alternatiflerine kıyasla güvenli ve şeffaf dijital işlem olanağı sunulması hedefleniyor. Avrupa Birliği’nin kripto varlıkları düzenleyen MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) çerçevesine uygun geliştirilen Qivalis’in, yasal uyumluluğu ve finansal şeffaflığı ön planda olacak.

Mini sözlük: MiCAR, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen kapsamlı yönetmeliğidir. MiCAR, stablecoin dahil birçok dijital varlık için yasal dayanak ve denetim mekanizması oluşturur.

Financial Times’ın aktardığına göre, Qivalis projesi şu anda artık 37 Avrupa bankasının doğrudan desteğine sahip ve bu kurumlar arasında BNP Paribas, ING, UniCredit, ABN AMRO, Intesa Sanpaolo ile Rabobank gibi önde gelen isimler yer alıyor.

Önde gelen Avrupa bankalarının desteği

Başlangıçta sadece 12 bankanın öncülük ettiği Qivalis projesi, ulaşılan yeni katılımla Avrupa’nın finans sektöründe daha geniş bir taban yakaladı. Son dönemde katılanlar arasında Nordea, Bankinter, Bank of Ireland ve Sabadell gibi önemli finans kuruluşları dikkat çekiyor.

Projeye gösterilen bu ilgi, geleneksel bankacılık sektörünün dijital varlıklar ve blockchain teknolojisine yaklaşımında ciddi bir değişimi yansıtıyor. Uzmanlara göre, Qivalis böylece Avrupa’daki en fazla banka desteğine sahip stablecoin projelerinden biri haline gelmiş durumda.

Qivalis Başlıca Dolar Bazlı Stablecoinler Euroya bire bir endeksli ABD dolarına endeksli (USDT, USDC vb.) Avrupa bankalarından destekli ABD finans kuruluşları ağırlıklı MiCAR uyumlu Farklı ulusal regülasyonlar

Stablecoinin dayanağını oluşturan rezervler, bankalarda nakit ve üst düzey likit varlıklarda tutulacak. Varlıkların yönetimi regülasyona tabi saklama kurumları tarafından sağlanacak, böylece kullanıcı güveninin de artırılması bekleniyor.

İşleyiş detayları ve lansman takvimi

Qivalis platformunda kullanıcılar, varlıklarını sisteme yatırarak dijital token alabilecek ve dilerlerse ellerindeki stablecoin’i gerçek değer üzerinden iade edebilecek. Platform, yasal gereklilikler nedeniyle kara para aklamayla mücadele ve işlem denetimi prosedürlerine tam uyum sağlayacak biçimde tasarlanıyor.

İşlemler, akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik ve blokzincir üzerinde izlenebilir olacak. Bu yapı, hem şeffaflığı artıracak hem de geleneksel aracı kurum ihtiyacını azaltacak. Projenin resmi olarak 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor; bu tarih yetkili düzenleyicilerden nihai onay alınmasına bağlı olacak.

Uzmanlar, euro tabanlı stablecoinin Avrupa’daki dijital ödemeleri kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğuna ve ABD dolarına bağımlılığın azalmasına katkı sunabileceğine dikkat çekiyor.