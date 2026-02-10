Kripto Para

Polymarket, Massachusetts Yetkililerine Karşı Federal Düzeyde Dava Açtı

Özet

  • Polymarket, Massachusetts yetkililerine karşı federal mahkemede dava açtı.
  • Şirket, piyasanın CFTC tarafından düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.
  • Eyalet ve federal düzenleme arasındaki yetki tartışması tahmin piyasalarını belirsiz bırakıyor.
Kripto tabanlı bir tahmin platformu olan Polymarket, Amerika Birleşik Devletleri’nde tahmin piyasalarının düzenlenmesine ilişkin yetki tartışmasını federal mahkemeye taşıdı. Şirket, Massachusetts başsavcısı Andrea Campbell ve eyalet oyun düzenleyicileri aleyhine 10 Şubat’ta açtığı davada, eyaletin yeni uygulamalarının ülke genelindeki faaliyetlerini kesintiye uğratabileceği gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu.

İçindekiler
1 Federal ve Eyalet Düzenlemesi Arasında Yetki Tartışması
2 Mahkemelerde Farklı Yorumlar ve Son Gelişmeler

Federal ve Eyalet Düzenlemesi Arasında Yetki Tartışması

Polymarket’in açtığı davada temel mesele, tahmin piyasalarının federal düzeyde bir finansal ürün olarak mı yoksa eyaletlerce düzenlenmesi gereken bir alan olarak mı değerlendirilmesi gerektiği oldu. Polymarket, yürüttüğü etkinlik sözleşmelerinin Türev Ürünler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) denetimine tabi olduğunu savunuyor. Şirket, federal yasal düzenlemelerin eyalet yasalarının önünde geldiğini ve piyasanın bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor.

Mahkemelerde Farklı Yorumlar ve Son Gelişmeler

Massachusetts mahkemeleri ise bu konuda Polymarket’in rakibi olan Kalshi platformuyla ilgili yakın zamanda alınan karara dikkat çekti. Eyalette alınan yargı kararında, sporla ilgili sözleşmelerin 30 gün içinde kullanıcıların erişimine kapatılması istendi. Mahkeme, ABD Kongresi’nin amacının federal yasaların bu alanı eyalet düzenlemelerinin önüne geçecek şekilde ele alınması olmadığını belirterek, eyaletin kendi düzenlemesinin devam etmesine olanak tanıdı.

Polymarket’in yargıya başvurma kararı, CFTC Başkanı Michael Selig’in yaptığı son açıklamaların ardından geldi. Selig, ajansın bu tür alanlarda yetki sınırını yeniden değerlendirdiğini dile getirdi. Ayrıca, CFTC’nin Crypto.com ile ilgili ayrı bir davada mahkemeye görüş bildirerek, tahmin piyasalarına yönelik federal ilginin arttığını gösterdiği ifade ediliyor.

Şirket, açılan davada uygulamaya konulabilecek bir yaptırım riski bulunduğuna dikkat çekti ve bu durumun kendilerini federal kurallara uyum sağlamakla eyalet düzeyinde parçalı kurallara bağlı kalmak arasında seçim yapmaya zorladığını iddia etti. Polymarket, ulusal düzeyde bir standart belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Polymarket’in hukuk şefi Neal Kumar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin hem kullanıcılarını hem de sektördeki yenilikçiliği korumaya çalıştıklarını; eyalet yetkililerinin yeni nesil piyasa modellerini kapatmaya çalışırken federal yasaları dikkate almadıklarını öne sürdü.

Tahmin piyasaları son aylarda geniş ölçekli ilgi görmeye başladı ve bu alanda çeşitli kurumlardan yatırımlar geliyor. Jump Trading’in hem Polymarket hem Kalshi’ye yatırım yaptığı, Polymarket’in son fonlama turunun ardından yaklaşık 9 milyar dolar değerlemeye ulaştığı biliniyor.

Polymarket, merkeziyetsiz bir kripto platformu olarak kullanıcıların çeşitli olaylara dair tahminlerde bulunmasına imkân sağlıyor. Özellikle federal ve eyalet düzenlemeleri arasındaki çekişme nedeniyle platformun ABD genelindeki faaliyetleri son dönemde yoğun şekilde tartışılıyor.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve ABD genelinde tahmin piyasalarının hangi mevzuat kapsamında faaliyet göstereceği merakla bekleniyor. Federal mahkemede açılan dava, alanın yasal sınırlarının çizilmesine katkı sunabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

