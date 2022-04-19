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Piyasa Yeşil Yaktı! Bu İki Altcoin, Artışıyla Piyasayı Gölgede Bıraktı

Kripto para piyasası yeniden yeşile dönerken bu iki altcoin artışıyla tüm piyasayı gölgede bıraktı.
09:05
19 Nisan 2022
Piyasa Yeşil Yaktı! Bu İki Altcoin, Artışıyla Piyasayı Gölgede Bıraktı
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası son dönemde ardı ardına düşüşlere şahit olduktan sonra dün itibarıyla Bitcoin yeniden yön değiştirdi ve yukarı yönlü bir artış başlatarak tüm piyasayı yeşile bürüdü.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yukarı yönlü bir harekete başlamasıyla birlikte pek çok altcoin‘de artışlar kaydedilmeye başladı. Ancak bu iki altcoin piyasanın geri kalanında daha iyi performans göstererek günün yıldızı oldu.

Bu İki Altcoin Günün En Çok Artanları Oldu

Kripto para piyasasında yaşanan artış, bu iki altcoin’i oldukça fazla etkiledi Öyle ki piyasa sıralaması bakımından 55. sırada olan STEPN (GMT) ve 8. sıradaki Terra (LUNA) fiyatı son 24 saat içinde büyük bir artış kaydederek kripto para piyasasının geri kalanını gölgede bıraktı.

STEPN (GMT), oyuncuların token kazanmak için bir NFT Sneaker ile açık havada yürüyebileceği, koşabileceği Solana tarafından desteklenen ilk move-to-earn mobil NFT oyunudur.

STEPN, geçtiğimiz gün 2.25 dolar seviyelerinden alım satım işlemi görürken gün içerisinde 3.45 dolar seviyesine kadar ulaşarak %45’lik bir artışa imza attı.

Öte yandan Terra platformunun yönetim token’ı şu anda kripto para piyasasının geri kalanından daha iyi performans gösteren ikinci kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. LUNA, geçtiğimiz gün 76.34 dolar seviyelerinden işlem görürken %20’ye varan bir artışla 91.66 dolar seviyelerine kadar yükselmeyi başardı.

Bitcoin, Ethereum ve Diğerlerinde Son Durum

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz gün sert bir düşüş başlattı ve 39.000 doların altına kadar düşerek son bir ay içinde en düşük fiyat noktasına ulaştı. Ancak daha sonra sadece %0,83 arttış yaşayarak yeniden 40.000 doları geri almayı başardı.

Ayrıca Ethereum (ETH) dahil en büyük altcoinler, bazı kayıpların ardından şu anda yatay seyretmeye devam ediyor. Cardano (ADA), %2’den fazla düştükten sonra bir kez daha LUNA’nın altına geriledi.

Bununla birlikte Solana (SOL), diğer en iyi kripto para birimlerinin altında performans göstermesine rağmen yedinci sırada yer alıyor.

Terra ekosistemindeki en popüler algoritmik stabilcoin olan TerraUSD (UST), yakın zamanda piyasa değeri ile Binance USD‘yi (BUSD) geride bıraktı. Şu anda Tether (USDT) ve USD Coin’in (USDC) arkasında eğitim gören üçüncü en büyük stablecoin.

Ocak ayında düşük performans göstermesine rağmen, LUNA, Luna Foundation Guard (LFG) tarafından Bitcoin cinsinden bir stabilcoin rezervinin oluşturulması nedeniyle Şubat ayında büyük bir ralliye gitti.

LFG’nin toplam rezerv bakiyesi şu anda 2,41 milyar dolar ve Bitcoin %69,3’ü oluşturuyor.

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