Dün akşam saatlerinde yükseliş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlayan Bitcoin (BTC), 41.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’in son saatlerde kaydettiği değer artışları ile birlikte yönünü yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), yeniden 3.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasanın yükselişe geçmesi ile birlikte kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %3’e yakın bir artış kaydedildi. Ayrıca Coinglass verilerine göre piyasadaki yüksek volatilite, son 24 saatlik zaman diliminde 170 milyon dolarlık short ve long pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu.

Bitcoin (BTC), 41.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan ve yakın zamanda birden fazla kez 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 38.800 dolar fiyat seviyelerinden başlattığı yükselişler ile yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bitcoin, kaydettiği bu son değer artışlarının ardından 40.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 41.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki değer artışları ile yeniden yükselişe geçti. Kaydettiği son değer artışlarının ardından Ethereum (ETH), 3.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasanın yükselişe geçmesi ile birlikte kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %3’e yakın bir artış kaydedildi. Coinglass verilerine göre yüksek volatilite, son 24 saatlik zaman diliminde 170 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye olmasına neden oldu. Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte BNB 416 dolar, XRP 0,77 dolar, SOL 102 dolar, LUNA 89 dolar, ADA 0,93 dolar, AVAX 77 dolar ve DOT ise 18 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.