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Piyasa Yeniden Düşüşe Geçti: Bitcoin (BTC), 45.000 Dolar Fiyat Seviyelerinin Altına Geriledi!

Dün öğlen saatlerinde yeniden düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlayan Bitcoin, 44.200 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.
08:12
1 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş hareketleri ile birlikte 44.200 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin’deki bu değer kayıpları, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in yeniden aşağı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlamasına neden oldu. Ethereum (ETH), yaşadığı son değer kayıplarının ardından 3.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,15 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin, 45.000 Doların Altına Geriledi

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin, dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş hareketleri ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde anlık olarak 44.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 44.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu değer kaybı, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in de yeniden düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlamasına neden oldu.

Kripto Para Piyasası Yeniden Düşüşe Geçti

Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüş hareketleri ile birlikte 3.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Çok sayıda altcoin, Bitcoin’deki değer kayıplarının ardından çift haneli değer kayıpları yaşamaya başladı. Loopring (LRC), %13’ü aşan değer kaybı ile piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman diliminde en çok değer kaybeden kripto varlık oldu. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,15 trilyon dolara geriledi.

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