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Nisan Ayında Alınacak En İyi 5 Altcoin! Kripto Kahini Konuştu!

Bu altcoinlerin Nisan ayında alınabilecek en iyi kripto paralar olduğun söyledi.
23:07
31 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin 46.000 doların altında ve altcoinler yeniden negatif seyrediyor. Conor Kenny ise Nisan ayının fırsatlarını açıkladı. Kripto para piyasaları mevcut konumundan düşmeye başlarsa altcoinler daha büyük zararlar yazabilir. Fakat beklenen yükseliş Nisan ayında başlayacaksa Conor Kenny bu altcoinlerin ciddi kazanç fırsatı sunduğunu düşünüyor.

Kripto para analistlerinin beklentileri her zaman gerçek olmaz ve Conor Kenny’nin görüşlerine göre hareket etmek size para kaybettirebilir. Bu sebepten yatırımlarınızı şekillendirmeden önce kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız.

VeChain (VET)

VeChain (VET), çok yönlü, kurumsal düzeyde bir L1 akıllı sözleşme platformudur. VeChain, 2015 yılında blockchain uygulamalarını keşfetmek için bir dizi işletme ile çalışan özel bir konsorsiyum zinciri olarak başladı.

Kenny şunları söyledi;

“VeChain bazı inanılmaz şeyler yapmaya çalışıyor, ancak etraflarında korku, belirsizlik ve şüphe var, bu da fiyatı kesinlikle düşürdü. Ancak bu aynı zamanda bu potansiyel altcoinde pozisyon arayanlar için de mükemmel bir fırsat”.

Diğer Altcoinler

Cronos (CRO) ikinci sırada yer alıyor. Cryptocom borsasının yerel tokeni olan CRO, Cronos Chain’in para birimi olarak dönüştü ve ismini güncelledi. Binance borsasının BNB’si gibi olmak istiyor. Kripto para borsası Cryptocom oldukça ilgi çekici reklam anlaşmaları yapıyor. Üstelik bu anlaşmaların neredeyse tamamı uzun vadeli, son olarak dünya kupası için tarihi bir anlaşmaya imza attılar.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) dahil popüler meme tokenler Kenny’nin listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Bitcoin iki zirve yaptı ve meme tokenler bunları iyi değerlendirdi. Özellikle Dogecoin’in Elon Musk gibi sadık bir taraftarı da var.

Listenin devamında Axie Infinity (AXS) geliyor. Ronin Ağında yaşanan tarihin en büyük kripto para hack’i fiyatı olumsu etkiledi. Conor Kenny bunun bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyor. P2E projeleri arasında Axie Infinity listenin başında yer alıyor. Çok fazla oyuncusu var ve geleceğe dönük büyük planları bulunuyor.

Listenin sonunda Kadena (KDA) var. Kadena, ölçeklenebilirliği optimize etmeyi amaçlayan, resmi doğrulama ve yükseltilebilir akıllı sözleşmelerle donatılmış Pact adlı yeni bir akıllı sözleşme diline sahip halka açık bir blockchaindir. Kadena ayrıca, ağ işlemlerini yürütmek için paralel olarak çalışan, ayrı ayrı oluşturulmuş birden çok zincirden oluşan Chainweb adlı yeni bir İş Kanıtı (PoW) konsensüs mekanizması kullanır. AVAX ve SOL, Ethereum killer olarak iyi bir piyasa değerine ulaştı. Kenny sırada KDA’nın olduğunu düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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