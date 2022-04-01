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Japonya Merkez Bankasından G7 Ülkelerine Kripto Para Uyarısı!

Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) üst düzey bir yetkili, G7 ülkelerini kripto para düzenlemelerinde ortak bir çerçevenin uygulamaya konulması konusunda uyardı.
08:45
1 Nisan 2022
Japonya Merkez Bankasından G7 Ülkelerine Kripto Para Uyarısı! Regülasyonlar Gündemde!
Yazar: Emre Aydıner

Japonya Merkez Bankası‘ndan (BOJ) üst düzey bir yetkili, G7 ülkelerini dijital para birimlerini düzenlemek için ortak bir çerçevenin mümkün olduğunca çabuk uygulamaya konulması gerektiği konusunda uyardı.

Japonya Merkez Bankası Yetkilisinden G7 Ülkelerine Kripto Uyarısı

Japonya Merkez Bankası, G7 ülkelerini, mevcut kurallar dijital varlıkların yaptırımları aşmak için kullanılma potansiyelini hesaba katmadığı için, kripto para birimleri için ortak bir düzenleyici çerçevenin hızlı bir şekilde tanıtılması gerektiği konusunda uyardı.

G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşan hükümetler arası bir siyasi forum olan 7 ülkeyi ifade ediyor.

Açıklama, kripto para birimleri ve ekonomik yaptırımları aşmak için potansiyel uygulamaları artan inceleme altına girdiğinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden çatışmaya yanıt olarak geldi.

BOJ’un ödeme sistemleri departmanı başkanı Kazushige Kamiyama, Reuters’e, stablecoin kullanmanın “bireysel bir küresel ödeme sistemi oluşturmayı” çok kolaylaştırdığını ve bunun da ulus devletlerin daha geleneksel ve düzenlenmiş ödeme sistemlerinden kaçınmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Kamiyama, G7 ülkeleri kripto para birimlerini ve dijital varlıkları düzenlemek için etkin bir şekilde koordine edeceklerse, aciliyet duygusunun çok önemli olduğunu, çünkü mevcut düzenlemelerin dünya genelinde artan benimsemelerini ve çoğalmalarını tam olarak dikkate almadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Kamiyama, bu düzenleyici çerçevenin Japonya’nın kendi merkez bankası dijital para birimi (CBDC) – dijital Yen’in tasarım sürecini etkileyeceğini de sözlerine ekledi.

Ödeme sistemleri departmanı başkanı, açıklamalarına ek olarak kara para aklama ve diğer beyaz yakalı suçlarla ilgili endişeler ile bireysel mahremiyeti dikkatli bir şekilde dengelemeye ihtiyaç olacağını da dile getirdi.

Japonya’nın Yakın Zamanda Bir CBDC Uygulamaya Koyma Planı Yok

BOJ valisi Haruhiko Kuroda, 29 Mart’ta FIN/SUM fintech zirvesinde yaptığı açıklamada, Japonya’nın yakın zamanda bir CBDC uygulamaya koyma planı olmadığını duyurdu. Kuroda, BOJ’un merkez bankası parasının Japon vatandaşlarının hayatındaki beklenen rollerini dikkatlice değerlendirmeyi planladığını açıkladı.

Genel ödeme ve uzlaşma sistemlerinin istikrarını ve verimliliğini sağlamak açısından, koşullardaki değişikliklere uygun bir şekilde yanıt vermek için kapsamlı bir şekilde hazırlanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kuroda’nın sözleri, BOJ’un bir Japon CBDC‘sinin uygulanabilirliğini test etmenin ikinci aşamasına geçtiğini açıklamasından sadece dört gün sonra geldi. İkinci aşama bu ay başlayacak, dolayısıyla G7 tarafından kararlaştırılan yeni düzenlemelerin bu süreç üzerinde bir miktar etkisi olacak.

Kuroda, CBDC’nin Japonya’da ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin bir kararın, dünyanın geri kalanında CBDC’nin benimsenme hızına bağlı olarak büyük olasılıkla 2026’da verileceğini söyledi.

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