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Analiste Göre Bu Altcoin’deki Güçlü Yükseliş İvmesi Devam Edebilir!

Güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, RUNE'daki yükseliş ivmesinin devam edebileceğini ifade etti.
09:15
1 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile THORChain (RUNE), Polygon (MATIC), VeChain (VET), Zilliqa’daki (ZIL) güncel teknik görünümleri değerlendirdi. Analist, Cosmos tabanlı DeFi protokolü THORChain’in kripto para birimi RUNE’daki güçlü yükseliş ivmesinin devam edebileceğini ifade etti.

Analiste Göre THORChain’deki (RUNE) Yükseliş İvmesi Devam Edebilir

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son dönemlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan THORChain‘in (RUNE) değer artışlarına devam edebileceğini ifade etti. Analist, son 1 aylık zaman diliminde %100’ü aşan bir değer artışına rağmen, piyasadaki yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda RUNE‘daki yüksek oranlı değer artışlarının devam edebileceğini belirtti. RUNE’daki yükseliş ivmesinin devam edebileceğini yazan analist, kısa vadede 14,50-15 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş hareketinin söz konusu olabileceğini ifade etti.

Analist, Polygon (MATIC) ve VeChain’in (VET) de kısa vadede düşük oranlı geri çekilme kaydedebileceğini, ancak piyasanın toparlanması ile birlikte yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini belirtti. Ayrıca analist, Zilliqa’nın (ZIL) son 1 aylık zaman diliminde %350’yi aşan bir değer artışı kaydettiğine işaret ederek kısa vadede dikkatli olunması gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı.

Piyasa Yeniden Düşüşe Geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş hareketleri ile birlikte 44.200 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin’deki bu değer kaybı, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in yeniden düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlamasına neden oldu. Ethereum (ETH) da kaydettiği son düşüş hareketlerinin ardından 3.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,15 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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