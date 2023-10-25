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PEPE Coin Fiyatı Bu 3 Durağa Uğrayabilir, İşte Güncel Tahminler

Özet

  • PEPE Coin ekibi 6,9 Trilyon token yaktıklarını açıkladı.
  • BTC fiyatı 35.000 doları test etti.
  • PEPE Coin yükselişi sürerse 0,00000145 ve 0,00000175 dolar aşılabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:00
25 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bu yıl popüler olan ve ayı piyasasının ortasında topladığı ilgiyle devasa artış yaşayan PEPE Coin yeniden toparlanıyor. Yönetimin önemli bölümü kasayı boşaltıp gemiyi terk etmeye karar verdikten sonra fiyatın düşmeye başladığını gördük. Şimdiyse BTC fiyatındaki artışla beslenen PEPE Coin boğaları daha yüksek seviyeleri hedefliyor.

PEPE Coin (PEPE)

20 Ekim tarihinde PEPE Coin fiyatı trend çizgisini kırdı. 110 gündür yerinde kalan çizginin aşılmasıyla beklenen hareketin ilk sinyali de verilmiş oldu. 24 Ekim’de PEPE, Ağustos ayından bu yana en yüksek fiyat olan 0,00000106 dolara ulaştı. Üstelik RSI artarken fiyat yükselişi de devam ediyor. Yani PEPE yatırımcıları daha fazla kazanç fırsatı yakalayabilir.

PEPE ekibi yenilendi ve ekip 24 Ekim’de yaklaşık 6,4 milyon dolar değerinde 6,9 trilyon PEPE token yaktığını açıkladı. Kalan 3,79 trilyon token ise reklam, stratejik ortaklıklar gibi alanlarda kullanılacak. Fiyat artışının ivme kazanmasının bir nedeni de bu haber oldu.

PEPE Coin Fiyat Tahmini

BTC yazı hazırlandığı sırada başarısız bir 35.000 dolar testinden dönüyordu. Altı saatlik grafikte PEPE Coin fiyat artışı destekleniyor. Yükselen paralel kanaldan çıkan fiyat sonraki direnç seviyelerini hedefliyor. Genel piyasa toparlanması, yakım haberi derken teknik cephede de yükseliş teyit edilebiliyor.

Crypto Tony de yükseliş hissiyatını benzer bir grafiğe dayanarak paylaştı. Fiyatın rotasını çizen asıl gösterge ise Elliot dalga teorisidir. Uzun vadeli fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılan bu model finans piyasalarında oldukça popüler.

Elliot dalga sayımı eğer doğruysa PEPE’nin beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin genişletilmiş üçüncü dalgasında olduğunu görüyoruz.  Sayım doğruysa, PEPE fiyatı 0,00000145 dolardaki sonraki direnci hedefliyor.

George1Trader ise Temmuz zirvesi olan 0,00000175 dolarlık direnç bölgesinin daha makul bir hedef olduğunu söylüyor. Kanal destek olarak korunduğu ve BTC sert bir düşüş yaşamadığı sürede PEPE Coin fiyatı için en olası senaryoda 0,00000145 dolar ve üzerinde yeni zirveler gibi görünüyor.

BTC yazı hazırlandığı sırada 35.000 doları aşmak üzere ve eğer bunu başarır üzerinde kapanışlar yaparsa 37.000 dolar yolculuğuna giderken PEPE Coin de onu izleyebilir.

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