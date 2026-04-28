Nium Ripple Payments ile Filipinler ve Meksika arasında işlem hızını artırdı maliyeti düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Nium, Filipinler ve Meksika arasında Ripple ile gerçek zamanlı ucuz para transferi başlattı.
  • 💡 Geleneksel ön fonlama ihtiyacı azaldı, banka ve fintech sektörü blockchain’e yöneliyor.
  • 🌍 RippleNet sayesinde Nium, Avustralya ve Asya’daki ağını genişletirken, işlem hacmi hızla büyüdü.
  • ⚡ Kritik nokta: Blockchain realiteye döndü, $XRP ile sınır ötesi ödemeler yeni standart oluyor.
Singapur merkezli finansal teknoloji şirketi Nium, dünyanın en yoğun transfer rotalarından biri kabul edilen Filipinler ve Meksika arasındaki para gönderimlerinde Ripple altyapısını kullanmaya başladı. Bu sayede Nium, uluslararası para transferlerinde işlem hızını yükseltirken masrafları da önemli ölçüde azalttı.

Nium ve Ripple iş birliğiyle sınır ötesi transferler hızlandı

Nium, Ripple Payments teknolojisini sistemine entegre ederek, uluslararası para transferlerinde uzun süredir yaşanan likidite ihtiyacını ve beklemeleri düşürdü. Geleneksel sınır ötesi ödemelerde, çoğunlukla alıcı ülkede önceden fon tutulması gerekirken, Ripple sayesinde bu gereklilikler önemli ölçüde azaldı.

Şirketin CEO’su Prajit Nanu, yapılan bu değişikliğin hem işletmelere hem de bireysel kullanıcılara avantaj sağladığını belirtti. Ripple’ın Filipinler ve Meksika ödeme hattında sunulan yeni altyapısı sayesinde ön fonlama ihtiyacının azaldığı ve daha hızlı, düşük maliyetli para transferlerinin mümkün hale geldiği aktarıldı.

“Nium’un Filipinler ve Meksika arasında Ripple’ı kullanması, likidite ihtiyacını azaltırken daha hızlı ve düşük maliyetli para transferleri sunmamıza imkan sağladı.”

Nium’un RippleNet’e katılmasıyla birlikte, işlemler neredeyse gerçek zamanlı hale gelirken önceden günler süren para transferleri anlık olarak tamamlanmaya başlandı. Uygulamada görülen bu iyileşme, kısa sürede operasyonel kolaylık, güvenilirlik ve önemli ölçüde daha az işlem pürüzü olarak yansıdı.

Şirketin aktardığına göre, Ripple altyapısına geçişin ardından yalnızca beş ay içinde, Nium ağındaki işlem hacmi keskin şekilde artış gösterdi.

RippleNet dünya çapında ödeme ağlarını genişletiyor

Nium için elde edilen bu avantajlar yalnızca hız ve düşük maliyetle sınırlı kalmadı. RippleNet bağlantısıyla, yeni finansal kurumlar ve ödeme sağlayıcılarıyla geniş bir ağ oluşturan şirketin Kuzey ve Güney Amerika ile Güneydoğu Asya arasında yeni transfer hatları açıldı.

Bu genişleme sayesinde Nium, Avustralya, Singapur ve Malezya gibi pazarlardaki etkisini kuvvetlendirdi ve gelişmekte olan bölgelere de açılma fırsatı yakaladı.

Bankalarda ve fintech sektöründe yaygın blockchain kullanımı

Blockchain tabanlı ödeme altyapılarının kullanımı finans sektöründe artarken, Travelex Bank gibi firmalar da Ripple ile neredeyse anında para gönderimi ve daha düşük işlem ücretleri elde ediyor. Ayrıca Intesa Sanpaolo, dijital varlık saklama çözümleri için Ripple altyapısını test ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte, sektörde blockchain kullanımının deneme aşamasından çıkıp gerçek ödeme akışlarında yaygın olarak uygulanmaya başladığı görülüyor. Finans kuruluşları ve teknoloji firmaları, geleneksel işlem süreçlerindeki yavaşlığı ve maliyetleri azaltmak için blockchain’i temel sistemlerinde kullanmaya başladı.

Nium’un Ripple ile olan iş birliği yalnızca teknolojik bir güncelleme olarak görülmüyor, aynı zamanda uluslararası para akışında sürtünmeyi azaltmak ve hızlı, kolay ve erişilebilir transferi mümkün kılmak için stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
