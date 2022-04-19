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Popüler Meme Coin Düşüşlerden Böyle Kurtuluyor!

Kriptoların en bilinen meme tokenlarından bu altcoin, dünkü ağır düşüşünden bu hamlelerle kurtularak yükselişe geçtiğini ispatlıyor.
16:10
19 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Doge katili olarak bilinen ve Dogecoin (DOGE)’den sonra en popüler meme token olarak kabul edilen Shiba Inu (SHIB), son dönemde gördüğü ciddi düşüşlerden sonra bu hamlelerle artık yükselişe geçiyor.

Balinaların En Sevdiği

Kripto piyasası, son iki haftadır düşüşler görürken meme tokenlar DOGE ve SHIB özellikle dünkü ağır düşüşüyleriyle epey gündem olmuştu. Bu düşüşler sonrası bugün makro yatırımcılar olarak bilinen balinaların hareketleri, hem piyasayı hareketlendirdi hem de bu meme tokenları daha dibe gitmekten kurtardı. Bu son düşüşü fırsat bilen iki balina Bombur ve BlueWhale0073 toplamda 243 milyar SHIB tokenı satın alıyor.

Balinaların hareketlerini inceleyen bir platform olan WhaleStats, son 24 saatte Bombur’un 50 milyar SHIB, BlueWhale0073’ün ise 193 milyar SHIB aldığını doğruluyor. Bu SHIB’ler balinalara sırasıyla 1.241.789 dolara ve 4.8921.938 dolara mal oluyor. Bombur, daha önce 13 Nisan’da da 79 milyarlık SHIB almıştı. Ayrıca bu satın alımlarla beraber SHIB, Ethereum balinaları tarafından tutulan en büyük kripto para birimi olmaya devam ediyor. Genel olarak bakıldığında ilk 500 Ethereum (ETH) balinasının 1 milyar doların üzerinde SHIB’e sahip olduğu görülüyor ki bu onların portföylerinin yaklaşık %15’i yapıyor.

SHIB Fiyat Hareketleri

Özellikle dün ciddi bir düşüş gören SHIB, bu süreçte toparlanmaya gidiyor. Bu yazı yazılırken ise SHIB, son 24 saatteki %4’ün üzerindeki artışıyla yaklaşık 0,00002525 dolardan işlem görüyor. Ayrıca SHIB’in gün içerisinde 0,0000255 dolara kadar yükselebilmişti.

Ayrıca SHIB, haftalık olarak bakıldığında %13 kadar artış gösteriyor. Buna ek olarak bu toparlanmalar SHIB’in aylık performansına da yansıyor ve aylık %4 kadar artış göstererek aslında düşüşlerden kurtulduğunu kanıtlıyor. Balinaların satın alımlarıyla SHIB, tekrardan canlanmış olarak gözüküyor. Öte yandan SHIB severlerin de hem balinaların satın alımlarıyla hem de SHIB yakma partileriyle SHIB’in bir gün 1 doları aşacağına dair inançları devam ediyor.

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