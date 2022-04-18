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Milyarder Mark Cuban’in Sepeti: Tercihi Artık Bu 5 Altcoin!

Ethereum stoklaması ile bilinen ve bir ETH balinası olarak kabul edilen Mark Cuban, yönelimlerini bu beş altcoini tercih ederek değiştiriyor.
13:45
18 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası nispeten sakin bir gün geçiriyor. Makro yatırımcılar da artık tek bir altcoine veya direkt olarak Bitcoin (BTC)’ye yönelmektense sepet mantığı ile birçok altcoini yatırım aracı olarak gördükleri gözlemleniyor. Ethereum (ETH) stoklamasıyla tanınan Mark Cuban, yönelimlerini değiştirerek özellikle bu beş altcoini tercih ediyor.

Cuban’ın Tercihleri

Ethereum ağındaki gelişmeleri raporlayan bir platform olan EtherScan, Cuban’in cüzdanındaki en büyük dijital varlığın hala Ethereum olduğunu doğruluyor. Ancak Etherscan, bu cüzdandaki USD Coin (USDC) artışına özellikle dikkat çekiyor. USDC, Cuban’ın en çok tercih ettiği ikinci altcoin oluyor. Cuban, geçen aya kadar elinde USDC tutmuyordu. Ancak Cuban’ın cüzdanında, şu anda 260.462 USDC bulunuyor ve bu Cuban’ın cüzdanının  %54’ünden fazlası yapıyor.

USDC’nin yanı sıra Cuban’ın en çok tercih ettiği üçüncü altcoin Ocean Protocol (OCEAN) oluyor. Cuban, 128.619 OCEAN tokenına sahip. Ki bu tokenlar cüzdanın yaklaşık %13’ünü oluşturuyor. Bununla beraber Cuban’ın en çok tercih ettiği dördüncü token, bir NFT platformu olan Rarible’ın yerel tokenı RARI olarak karşımıza çıkıyor. Bu dev yatırımcının 51.132 dolar değerinde 6.632 RARI’si olduğu gözlemleniyor.

Ethereum Aşkı Bitti mi?

Bunlara ek olarak Cuban, 18.921 dolar değerinde gOHM tokenına sahipken bu gOHM’yi Cuban’ın sepetinde beşinci altcoin yapıyor. Ayrıca Cuban, 12.687 dolar değerinde AUDIO tokenına sahip. AUDIO, ise bu sepette kendini altıncı olarak buluyor.

Öte yandan ünlü milyarderin, başka cüzdanı olup olmadığı bilinmese de bu cüzdanına göre sadece Ethereum odaklı olmadığı görülebiliyor. Ancak yine de Cuban, Ethereum’un fiyat gelişmeleri konusunda çok iyimser olduğunu belirtiyor. Cuban, Ethereum’un PoS hisse kanıtı güncellemesi sonrası farklı bir çağ başlatacağını ve bunun Ethereum’u daha kilit noktalara taşıyacağını söylüyor. Ayrıca Cuban, madenciliğin hisse kanıtı ile bitebileceğini ve dolayısıyla ETH arzının azalıp fiyatının yukarı yönlü baskı göreceğini de ekliyor.

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