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Bitcoin’deki Düşüşün Ağır Bilançosu Belli Oldu! Yüz Milyonlarca Dolar Buharlaştı

Kripto para piyasasında yaşanan son düşüşün ağır bilançosu ortaya çıktı.
13:00
18 Nisan 2022
Bitcoin'deki Düşüşün Ağır Bilançosu Belli Oldu! Yüz Milyonlarca Dolar Buharlaştı
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası, Bitcoin‘in 39.000 doların altına düşmesinin ve yaklaşık 80 gün boyunca dip görevi gören trend çizgisi desteğinin altına düşmesinin ardından bir dizi tasfiyeyle karşı karşıya kaldı.

Düşüşün Ağır Bilançosu Belli Oldu

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin grafiğinin önerdiği gibi, yatırımcılar önceden belirlenmiş destek seviyesini koruyamadı ve bu da fiyatın 39.000 doların altına düşmesine neden oldu. Bitcoin daha önce desteğin altına düşmüştü, ancak yalnızca bir mumun gölgesi olarak kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla bu da  tam anlamıyla desteğin ihlali olarak kabul edilmedi.

Öte yandan düşüşle birlikte piyasada yaşanan tasfiyelere gelince, yaşanan son düşüşle birlikte kripto para tasfiyeleri 234 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte tasfiye edilen pozisyonların %86’sını long pozisyonlar oluştururken, popüler kripto para borsası Okex toplam likidite hacminin %45’ini oluşturdu.

Düşüşün Ana Nedeni

Düşüşün arkasında, yatırımcıların varlıklarını hemen satmalarına neden olabilecek hiçbir temel veya özel neden bulunmuyor. Ancak, yatırımcılar aktif olarak likiditeyi borsalardan uzaklaştırırken geçtiğimiz hafta fark edilen olağan dışı eğilimler vurgulanabilir.

Kripto analitik firması Glassnode tarafından gelen verilere göre, geçtiğimiz hafta borsalardan 6,5 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) taşındı. Daha fazla likiditenin ticaret platformlarından ayrılmasıyla, büyük satış baskısının ortaya çıkması daha önemli fiyat hareketlerine neden oldu.

Borsalardan ayrılan devasa miktarda Bitcoin’in yanı sıra, Ethereum gibi diğer kripto para birimleri de yatırımcıların borsalardan 4,3 milyar dolar değerinde Ethereum taşımasının ardından arz kriziyle karşı karşıya kaldı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum‘un, sürekli yanmasını ve likidite havuzundan çıkarılan kripto paraların sayısını toplarsak, aslında gelecekte likidite ile ilgili sorunları ve ardından gelen arz şokunu görebiliriz.

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