Keyrock, 1,1 milyar dolar değerlemeyle yeni yatırım aldı

Brüksel merkezli dijital varlık hizmetleri şirketi Keyrock, gerçekleştirdiği Seri C finansman turunu 1,1 milyar dolarlık değerleme üzerinden tamamladı. Yatırıma, Standard Chartered’ın girişim kolu SC Ventures liderlik etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman turuna blockchain altyapı çözümleri sunan Ripple da mevcut yatırımcı olarak yeniden katıldı.

Sermaye ile genişleme planları

Keyrock, aldığı yeni yatırımı bilançosunu güçlendirmek, hizmet portföyünü genişletmek ve olası satın alma işlemlerinde kullanmayı hedefliyor. Şirketin aktardığına göre, bu finansman turu henüz sonlanmış değil ve toplamda 100 milyon dolara ulaşabilir. Özellikle bilanço sağlamlaştırma ve yeni fırsatların değerlendirilmesi ön planda tutuluyor.

Keyrock, piyasadaki konumunu daha da ileri taşımayı, hem ürün hem de coğrafi kapsam bakımından büyümeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda, şirketin farklı alanlarda organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek istediği vurgulanıyor.

Keyrock CEO’su Kevin de Patoul, 2026 yılında hizmet yelpazesini, müşteri tabanını ve uluslararası erişimini daha da artırmayı planladıklarını, böylelikle piyasa paylarını genişletme ve sektörün önde gelenlerinden biri olma hedefini güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Piyasa faaliyetleri ve son gelişmeler

2017’de kurulan Keyrock, merkezi ve merkeziyetsiz 80’den fazla alım satım platformunda aktif olarak faaliyet gösteriyor. Küresel çapta 200’den fazla çalışanı bulunan şirket, özellikle dijital varlık piyasalarında piyasa yapıcılığı, varlık yönetimi, tezgah üstü işlemler ve opsiyon hizmetleri sunuyor.

Keyrock, geleneksel finans sektörüyle kripto piyasası arasında köprü oluşturma iddiasını sürdürüyor. Şirket, hem kurumlara hem de bireysel yatırımcılara yönelik çözümler geliştiriyor ve finansal teknolojiler alanındaki konumunu güçlendirmeye odaklanıyor.

Geçen yıl eylül ayında Lüksemburg merkezli Turing Capital’i satın alarak varlık ve servet yönetimi hizmetlerine adım atan Keyrock, böylece portföyünü kurumsal müşteriler ve özel yatırımcılar için çeşitlendirdi. Bu satın alma sonrasında, yeni bir iş birimi olarak Asset and Wealth Management bölümünü faaliyete geçirdi.

Keyrock, büyümesini organik yatırımın yanı sıra stratejik satın almalar ile de desteklemeyi planlıyor. Şirket, bu adımlarla dijital varlık piyasasındaki yenilikçi çözümlerini güçlendirmeyi ve sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.