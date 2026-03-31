Kayıt Banner
Kripto Para

Keyrock, 1,1 milyar dolar değerlemeyle yeni yatırım aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • Keyrock, Seri C yatırım turunda büyük bir finansman elde etti ve değerlemesini artırdı.
  • Ripple ve SC Ventures gibi alanında tanınmış şirketler yatırım sürecinde yer aldı.
  • Şirket, yeni sermaye ile hizmet çeşitliliği ve uluslararası genişleme planlarını gündeme taşıdı.
Brüksel merkezli dijital varlık hizmetleri şirketi Keyrock, gerçekleştirdiği Seri C finansman turunu 1,1 milyar dolarlık değerleme üzerinden tamamladı. Yatırıma, Standard Chartered’ın girişim kolu SC Ventures liderlik etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman turuna blockchain altyapı çözümleri sunan Ripple da mevcut yatırımcı olarak yeniden katıldı.

İçindekiler
1 Sermaye ile genişleme planları
2 Piyasa faaliyetleri ve son gelişmeler

Sermaye ile genişleme planları

Keyrock, aldığı yeni yatırımı bilançosunu güçlendirmek, hizmet portföyünü genişletmek ve olası satın alma işlemlerinde kullanmayı hedefliyor. Şirketin aktardığına göre, bu finansman turu henüz sonlanmış değil ve toplamda 100 milyon dolara ulaşabilir. Özellikle bilanço sağlamlaştırma ve yeni fırsatların değerlendirilmesi ön planda tutuluyor.

Keyrock, piyasadaki konumunu daha da ileri taşımayı, hem ürün hem de coğrafi kapsam bakımından büyümeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda, şirketin farklı alanlarda organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek istediği vurgulanıyor.

Keyrock CEO’su Kevin de Patoul, 2026 yılında hizmet yelpazesini, müşteri tabanını ve uluslararası erişimini daha da artırmayı planladıklarını, böylelikle piyasa paylarını genişletme ve sektörün önde gelenlerinden biri olma hedefini güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Piyasa faaliyetleri ve son gelişmeler

2017’de kurulan Keyrock, merkezi ve merkeziyetsiz 80’den fazla alım satım platformunda aktif olarak faaliyet gösteriyor. Küresel çapta 200’den fazla çalışanı bulunan şirket, özellikle dijital varlık piyasalarında piyasa yapıcılığı, varlık yönetimi, tezgah üstü işlemler ve opsiyon hizmetleri sunuyor.

Keyrock, geleneksel finans sektörüyle kripto piyasası arasında köprü oluşturma iddiasını sürdürüyor. Şirket, hem kurumlara hem de bireysel yatırımcılara yönelik çözümler geliştiriyor ve finansal teknolojiler alanındaki konumunu güçlendirmeye odaklanıyor.

Geçen yıl eylül ayında Lüksemburg merkezli Turing Capital’i satın alarak varlık ve servet yönetimi hizmetlerine adım atan Keyrock, böylece portföyünü kurumsal müşteriler ve özel yatırımcılar için çeşitlendirdi. Bu satın alma sonrasında, yeni bir iş birimi olarak Asset and Wealth Management bölümünü faaliyete geçirdi.

Keyrock, büyümesini organik yatırımın yanı sıra stratejik satın almalar ile de desteklemeyi planlıyor. Şirket, bu adımlarla dijital varlık piyasasındaki yenilikçi çözümlerini güçlendirmeyi ve sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Trump, “Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile savaşı sona erdirmeye hazırım”
Bir Sonraki Yazı ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri etkilerini göstermeye başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Lost your password?