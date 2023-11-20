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Japonya Önümüzdeki Ay Başlıyor, Chainlink (LINK) İçin Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • Osaka Dijital Borsası önümüzdeki ay dijital menkul kıymet alım satımına başlayacak.
  • RWA alanındaki ilgi katlanarak artıyor.
  • Tokeniz varlıklar konusunda Chainlink ön plana çıkıyor ve uzun vadede LINK Coin artışı devam edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:45
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para endüstrisinin büyümesiyle blockchain teknolojisinin geleneksel finansta da kuralları değiştirdiğini görüyoruz. Geleneksel finans devleri kripto alanındaki ürünleri kendi işlerine uygulamanın yollarını arıyor. Japonya bu konuda yeni bir adım attı. Peki bu hamlelerin Chainlink için önemi ne?

Japonya Dijital Menkul Kıymetler

Gerçek dünya varlıklarının tokenize hale getirilmesiyle menkul kıymet piyasaları yeni bir döneme geçiyor. Bloomberg’e göre Osaka Dijital Borsası, 25 Aralık’ta yeni platformunun lansmanıyla Japonya’nın ilk dijital menkul kıymet alım satım hizmetini başlatacak. START isimli yani ürün menkul kıymetlerin tam dijital hale getirilmesini sağlıyor.

Japon emlak firması Ichigo Inc. 25 Aralık’ta başlayacak hizmet aracılığıyla emlak yatırımlarıyla desteklenen yaklaşık 20,1 milyon dolar değerinde menkul kıymet satmayı planlıyor. Progmat’ın verileri, 13 Kasım itibariyle Japonya’da halka arz edilen gayrimenkul ST projeleri için yönetilen toplam varlıkların 871,9 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Chainlink (LINK) Geleceği

RWA alanındaki ilgi katlanarak artıyor. Gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilip alım/satımının çok daha güvenli, hızlı, daha az masraflı hale gelmesiyle ilgi artmaya devam edecek. Bu alanda finans devleri kripto şirketlerinden de destek alıyor. En dikkat çeken iş ortağı ise Chainlink ve hali hazırda Swift ile ortaklıkları devam ediyor.

Chainlink fiyatının uzun süredir yaşadığı rallinin temelini de tokenize varlıklar oluşturuyor. Birkaç yılda trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. CCIP ile geleneksel finans şirketlerinin tokenize varlıklar ihraç edebilmesine imkan tanıyan Chainlink de süreçte büyümesini sürdürebilir. Hali hazırda kripto blockchain Oracle alanında neredeyse tekelleşen Chainlink şimdi geleneksel finansta da en büyük altyapı şirketlerinden olmayı hedefliyor.

Elbette rakipleri var fakat yıllardır kriptoda edindiği tecrübe ve kurumsal iş ortaklarıyla Chainlink’in bu alanda daha şanslı göründüğünü söylersek bu abartı olmayacaktır.

2022 Nisan ayında yaşadığı düşüş benzer bir hızlı toparlanma yaşayan LINK Coin fiyatı 16,5 dolar sınırına kadar dayandı. Eğer fiyat artışı devam ederse bu zirvenin aşılıp desteğe dönüştüğünü görmemiz gerekecek. Olası ralli hedefiyse 18 dolar bölgesindeki direncin aşılmasıyla 20 dolar olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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