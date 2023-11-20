Tekniğe Göre Patlayacak Sıradaki Altcoin Bu! Boğaların Zamanına Çok Az Kaldı!

Popüler memecoin’lerden Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatındaki toparlanma eğilimi 0,05 dolarda bir yerel tepenin oluşmasının ardından ortaya çıkan flama formasyonunun birbirine yaklaşan trend çizgisi içinde yatay harekete döndü. Yeşil ve kırmızı günlük mumların yakılma sırası, hem alıcıların hem satıcıların birbiri üzerinde net bir hakimiyet kuramamış olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte, hakim yükseliş trendi ve yükseliş trendi için beliren devam formasyonu SHIB’in fiyatının toparlanmaya devam edeceğini söylüyor.

SHIB’in Fiyatı 0,0000012 Dolara Yükselebilir mi?

Shiba Inu‘nun fiyatı yaklaşık iki haftadır yatay hareket ediyor ve 4 saatlik zaman diliminde kademeli olarak bir yükseliş flama formasyonu oluşmuş durumda. Teorik olarak bu küçük konsolidasyon evresi bir sonraki yukarı yönlü sıçramadan önce satın alım baskısının yeniden şarj edilmesini sağlar.

SHIB’in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,0000087 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yüzde 0,3’lük mütevazı bir büyüme ile belirsizlik içinde hareket ediyor. Ancak, bu formasyonun etkisi altında altcoin’in fiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde yukarı yönde sert bir kırılma yaparak hareket etmeye devam etmesi beklenebilir.

Bu kırılma, güçlü alım momentumunu serbest bırakacak ve SHIB‘in fiyatını yüzde 22 yükselterek ilk hedef seviye olan 0,00001058 dolara ulaştıracak. Bununla birlikte, bu formasyon için genişletilmiş muhtemel hedef, kırılma noktasından flamanın kulp uzunluğu kadar ki bu hedef seviye olarak 0,000012 dolara işaret ediyor.

Shiba Inu’da Beklenen Yükseliş Trendi Başladı mı?

Haftalık zaman dilimindeki grafik Shiba Inu’nun fiyatındaki uzun vadeli eğilimin düşen kama formasyonunun etkisi altında aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Altcoin‘in fiyatı yaklaşık on dokuz ay boyunca önemli direnç ve destek görevi gören iki aşağı eğimli trend çizgisi içinde hareket etti. Beklenen ralli gerçekleşecek olursa SHIB’in fiyatı 0,00135 dolar civarında genel trend çizgisinde yoğun ilgi görebilir. Bu nedenle direnç seviyesinden olacak bir kırılma merakla beklenen yükseliş trendi için en güçlü sinyal olacak.

Tüm bunlarla birlikte 4 saatlik zaman diliminde SHIB’in fiyatının 100 ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) üzerinde işlem görmesi, kısa vadeli eğilimin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca haftalık zaman dilimindeki Hareketli Ortalamanın Yakınsaması / Iraksaması (MACD) gösteresinin sinyal hattı arasındaki yükseliş eğilimi alıcıların lehine daha güçlü trend sıçramasına işaret ediyor.