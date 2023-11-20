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İşte Hedefler ve Grafik Yorumları: Bitcoin (BTC) ve Chainlink (LINK) Tahminleri

Özet

  • BitGo CEO'su ETF'lerin beklenenden daha geç onaylanacağını düşünüyor.
  • Philip Swift ise boğa sezonunun ilk aşamasında olduğumuzu iddia ediyor.
  • LINK Coin için 13,36 dolar altı kapanışlar olmadıkça 20 dolar hedefi devam edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları sakin bir hafta sonu geçirdi ve yazı hazırlandığı sırada BTC 36.800 dolarda oyalanmaya devam ediyordu. Günün çoğunda 36.500 dolar seviyesinde duran Bitcoin fiyatı ilerleyen saatlerde 37.000 dolara yaklaşmaya başladı. Peki güncel fiyat tahminleri neye işaret ediyor? LINK Coin rallisi artık bitti mi?

Bitcoin (BTC) Fiyat Yorumu

Boğalar 38.000 dolar üzerine fiyatı bir türlü çekemedi ve her testin ardından gelen kar satışlarıyla fiyat 35.000 dolara yaklaşıyor. Bu durum, daha yüksek seviyelerde alıcı talebinin zayıfladığını gösteriyor. BitGo CEO’su Mike Belshe son verdiği röportajda genel kanaatin aksine spot Bitcoin ETF’lerinin SEC tarafından bir tur daha reddedildikten sonra onaylanabileceğini söyledi.

Look Into Bitcoin‘in kurucusu Philip Swift ise henüz kripto para piyasalarında FOMO evresine girilmediği için boğa piyasasının erken aşamasında olduğumuzu söyledi. Fed’in artık indirimleri hedefledi, enflasyonun düşüşünün sürdürdüğü, SEC’in ETF onayına böylesine yaklaştığı bir ortamda kısa ve hatta orta vadeli performans fark etmeksizin tünelin sonundaki ışık parlak görünüyor.

Kral kripto para biriminin 35.666 dolar üzerinde tutunabiliyor olması olumlu. Eğer 37.000 dolar da geri alınabilirse yeniden 38.000 dolar testi pek şaşırtıcı olmamalı. Bunun ardından 40.000 ve 48.000 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Düşüş bekleyenlerin gözünü parlatacak şeyse 35.666 dolar altındaki kapanışlar olacak. Bu durumda 34.800 ve 32.400 dolara kadar düşüş görülebilir. Yine de birçok uzman 32.000 dolar üzerinde haftalık kapanışların boğa piyasasının başlangıcı için umut verici olduğunu savunuyor.

Chainlink (LINK) Coin Yorum

Kısa vadede BTC fiyat performansı ne kadar önemsizse LINK Coin için de öyle. RWA alanındaki en güçlü kripto oyuncusu ve uzun vadede umut vadediyor. Fiyat son ralliye ara verdi ve şimdi 20 EMA (13,4) seviyesinde destek buluyor. Alıcıların bu alanda güçlü kalması olumlu. Boğalar bundan sonra fiyatı yerel en yüksek seviye olan 16,60 dolara çıkarmak isteyebilir.

Yükselişin devamında daha önce ifade ettiğimiz 20 dolar seviyesi test edilebilir. Rallide en büyük engel 15,38 dolar direncidir burada başlayacak güçlü kar satışları fiyatı 10,54 dolar ve altına itebilir. Günlerdir azalan kanal içinde işlem gören fiyat için erken düşüş sinyali 13,36 dolar altı kapanışlarla gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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