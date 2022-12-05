Gözlerin üzerinde olduğu bu 5 altcoin'e dikkat. İşte hafta boyunca yakından takip edilmesi gereken altcoin'ler.

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Çoğu kripto para, kripto para piyasasının geri kalanıyla konsolide olmaya devam ediyor ve henüz her iki yönde de belirleyici bir hamle yapmış değiller. Konsolidasyon, kripto para borsası FTX’in iflasının ardından düşüş eğilimi hakim olduğu için gerçekleşiyor. Aynı zamanda, yatırımcılar muhtemelen yeni bir rallinin fitilini ateşleyecek bir dip arayışında. Birçok kripto paranın fiyatının düşük kalmasıyla birlikte birkaç altcoin öne çıkıyor ve artan ilgiyi üzerlerine çekiyor. Yatırımcılar, çeşitli piyasa değerlerine sahip olmalarına rağmen yükselme potansiyelleri ve gelecek vaat eden kullanım durumları nedeniyle altcoin’lere büyük ilgi duyuyor. Sizin için bu yazımızda, bu hafta takip edilmesi gereken 5 altcoin’i derledik.

Quant (QNT)

Birlikte çalışabilirlik tabanlı kripto para projesi Quant (QNT) son haftalarda ivme kazanıyor ve piyasadaki gerilemeden etkilenmemiş görünüyor. Ancak, kripto para borsası FTX çöküşünün piyasayı vurmasının ardından varlığın yörüngesi tersine döndü. Özellikle, QNT’nin son kazançları, 14 Ekim itibariyle QNT’nin altı aylık sosyal etkileşimlerinin yüzde 130’un üzerinde artış gösterdiğini belirten Blockchain analiz şirketi Lunar Crash’in verileriyle aktif bir topluluktan ilham aldığını ortaya koydu.

Uzun vadede, QNT topluluğu varlığın birlikte çalışabilirlik ağı olarak kullanım durumlarına ve gelecekteki bir ralli için potansiyel itici güç olarak merkez bankası dijital paralarıyla (CBDC) birlikte çalışmasına bahis yapıyor.

Quant, yazım sırasında haftalıkta yaklaşık yüzde 4 yükselişle 127 dolardan işlem görüyordu. Ancak, günlük grafik QNT’nin yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Varlığın, kritik destek seviyesi olarak hareket edecek 150 dolar seviyesini geri kazanmayı hedeflediğini belirtmek gerekir. Bu seviye muhtemelen QNT‘nin 17 Ekim’de kaydedilen yılın en yüksek seviyesi olan 228 doları yeniden kazanmasını sağlayabilir.

Öte yandan Quant teknik analizi yükseliş eğiliminde görünüyor; TradingView günlük göstergelerinde hareketli ortalamalardan 9’u satın al sinyali verirken, özette 11’i satın al sinyali veriyor. Osilatörler 6’sı nötrde kalmaya devam ediyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) topluluğu, token’ın benimsenmesiyle ilgili haberlerin artmasına tanık olduğu için ses çıkarmaya başlamış durumda. Dogecoin’in son dönemdeki yükseliş ivmesi, Twitter’ın Tesla CEO’su Elon Musk tarafından satın alınması ve coin’in sosyal medya devine entegre edilebileceği spekülasyonlarıyla tetiklendi. Aynı zamanda Musk ve Ethereum’un (ETH) kurucusu Vitalik Buterin’in birleşerek DOGE ağını daha da geliştirebileceğine dair haberler ortaya çıktı.

Halihazırda Dogecoin günlük neredeyse yüzde 4 yükselişle 0,10 dolardan işlem görürken, haftalık grafik DOGE’nin yüzde 0,5’in altında küçük bir düşüşle işlem gördüğü görülüyor.

Veriler DOGE‘in yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini, özellikle ABD’deki yatırımcılar arasında token’a olan talebin üç ay içinde yüzde 600’ün üzerinde arttığına tanık olundu gösteriyor. Bu ilgi, token yatırımcılarının yüzde 60’ından fazlasının karda kaldığı bir döneme denk geldi. İlginç bir şekilde teknik analiz göstergeleri DOGE’nin 25 Aralık’ta 0,065 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, TradingView’deki günlük teknik analiz, özet ve hareketli ortalamaların sırasıyla 16 ve 14’ü güçlü bir satın al sinyaliyle yükselişe işaret ediyor. Diğer yandan osilatörlerden 2’si satın al sinyali veriyor.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM), merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kurumsal uygulamalar için ölçeklenebilir bir Blockchain platformudur. Platformun kripto para piyasasındaki potansiyeli FTM’ye olan ilgiyi artırdı. Örneğin, varlığın son kazançları, kripto para projesinin arkasındaki Fantom Vakfı’nın FTM token’larını satsa da satmasa da istikrarlı bir şekilde kâr elde edebileceğine dair raporların ortaya çıkmasının ardından geldi.

Fantom Vakfı’nın güçlü mali sonuçlarına dayanarak, piyasa FTM’nin haftalıkta neredeyse yüzde 30 yükselmesine yardımcı olarak olumlu bir tepki verdi. FTM, bu yazının hazırlandığı sırada yaklaşık 0,24 dolardan işlem görüyordu.

Fantom’un yükselişi, 10’daki hareketli ortalamalara benzer şekilde 12’de satın al sinyali ile hizalanan günlük göstergelerin bir özeti ile teknik analize kadar uzandı.

The Open Network (TON)

The Open Network (TON), mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından çıkarılmış olan merkeziyetsiz Layer-1 Blockchain’idir. Topluluk liderliğindeki proje, önceki haftalarda önemli destek seviyeleri kazanarak güç gösterdi. Ağla ilgili bir dizi olumlu haber token’ın yükselişini destekledi.

Örneğin, Ekim ayının sonlarında TON, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan KuCoin’de listelendi. Aynı zamanda, Telegram’ın bir kripto para cüzdanı ve borsası oluşturmayı planlamasının TON’a çok daha olumlu yönde etki edebilir. Ancak, mevcut durumda Telegram, iki ürünün TON üzerinde geliştirilip geliştirilmeyeceğini henüz netleştirmedi.

TON, bu yazının hazırlandığı sırada haftalıkta yaklaşık yüzde 6’lık bir ralli ile yaklaşık yüzde 1’lik günlük kazançla 1,81 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan TON teknik analizi, özette 15’te satın alım sinyali vermeye doğru eğilim gösterdiğini, hareketli ortalamalardan 14’ünün günlük göstergelerde güçlü bir satın alım sinyali için ilerlediğini gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Blockchain oracle sağlayıcısı Chainlink (LINK), son haftalarda özellikle sıralı ağ geliştirme faaliyetlerinden güç alarak artan bir ilgi kaydetti. Örneğin Chainlink, Blockchain’in uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik program oluşturmayı dört gözle beklerken Ethereum ağında stake etme özelliğini başlatmaya hazırlanıyor.

Özellikle, stake etme özelliği, LINK yatırımcılarının ve düğüm operatörlerinin oracle hizmetlerinin kripto-ekonomik güvenliğini arttırmak için ödüller kazanmalarını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu doğrultuda, kripto para ticaret uzmanı Michaël van de Poppe, LINK’in neredeyse iki yıldır gerçekleşmeyen sürekli bir güç gösterdiğini kabul etti.

Chainlink bu yazının hazırlandığı sırada, haftalıkta yaklaşık yüzde 6 yükselişle 7,36 dolardan işlem görüyordu. Poppe, mevcut fiyatla, FTX’in çöküşüne ve bunun piyasa üzerindeki etkisine rağmen LINK‘in konsolidasyon aşamasında olduğunu belirtti. Genel olarak, token’ın bir kırılım arayışında olduğunu belirtti.

Ayrıca, varlığın teknik analizi yükselişi ifade ediyor; özette 13 al sinyali bulunurken, hareketli ortalamalarda 12’si güçlü satın al sinyali veriyor.