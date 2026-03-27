Dominance yatırımcıları çıldırtıyor, yakında kripto paralarda kırılma gelebilir

İran normal şartlarda bugün veya yarın müzakere çağrısına cevap verecekti. Ancak İran’a bugünkü saldırılar süreci uzattı. Üst düzey İranlı yetkilinin yaptığı açıklamalar birkaç gün içinde yaşanabilecek kırılmanın bir süre daha ertelendiğini gösteriyor. Diğer yandan Bitcoin piyasa hakimiyeti grafiği alarm veriyor. Farklı analistlerin güncel değerlendirmelerine göz atalım.

İran Son Durum

İran Dışişleri Bakanı Araghchi yaptığı açıklamada çelik fabrikasına yönelik saldırının diploması sürecine zarar verdiğini söyledi. Bedelinin ağır bir şekilde ödetileceğinden bahseden Dışişleri Bakanı ABD’nin “bugün veya yarın cevap gelecek” açıklamalarını da boşa düşürmüş oldu.

“İran’ın çelik fabrikalarına yönelik saldırı, ABD Başkanı’nın diplomasi için uzattığı süre ile çelişmektedir. İran, İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecektir.”

Üst düzey başka bir İranlı yetkili şunları söyledi;

“ABD’nin İran’a saldırılar düzenlerken aynı anda müzakere çağrısı yapması kabul edilemez Tahran, sanayi ve nükleer altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle ABD’nin önerisine yanıt verip vermeme konusunda henüz karar vermedi. İran’ın ABD’nin önerisine vereceği yanıtın başlangıçta Cuma veya Cumartesi günü açıklanması bekleniyordu.”

Bitcoin (BTC)

CryptoBullet 6 aydır %58-60 aralığına sıkışan Bitcoin piyasa hakimiyetinin artık çıldırtıcı hale geldiğini söylüyor. Ona göre yakında bu aralık kırılacak ve BTCD 200 haftalık hareketli ortalamaya (%53-54) geri dönecek. Uzun süredir baskılanan altcoinlerin bir nebze rahatlayabilmesi için bu geri çekilme şart.

Poppe bir saat önceki değerlendirmesinde Bitcoin’in 60 bin dolara devam edecek hareketinin iyi bir alım fırsatı olacağını yazdı.

CryptoCon bu Mart ayının diğerlerinden farklı olmayacağını düşüş eğilimli yeniden test ile bu ayı kapatacağımızı düşünüyor.

“Döngünün dip noktasının teyit edilebilmesi için genellikle iki adet daha düşüş eğilimli yeniden test süreci yaşanıyor.”

Tüm bunlar olurken Son 24 saat içinde kısa vadeli yatırımcıların elindeki 21.700 BTC borsalara aktarıldı. Maartunn bu zararına satışların rahatsız edici olduğunu yazdı. 7 bin BTC civarındaki kısım Satoshi döneminden kalma Galaxy satılmış varlıklar olabilir bunun ilgili STH grafiğinde hariç tutulmadığını biliyoruz.

Son olarak kripto kahini Roman Trading her yeni yükselişin daha büyük düşüşün habercisi olacağı konusunda uyardı. 2022 yılından örnek veren analist dip bulunana kadar daha düşük tepeler öngörüyor.