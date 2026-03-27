Dominance yatırımcıları çıldırtıyor, yakında kripto paralarda kırılma gelebilir

  • CryptoBullet 6 aydır %58-60 aralığına sıkışan Bitcoin piyasa hakimiyetinin artık çıldırtıcı hale geldiğini söylüyor. Ona göre yakında bu aralık kırılacak ve BTCD 200 haftalık hareketli ortalamaya (%53-54) geri dönecek.
  • CryptoCon bu Mart ayının diğerlerinden farklı olmayacağını düşüş eğilimli yeniden test ile bu ayı kapatacağımızı düşünüyor.
  • Son 24 saat içinde kısa vadeli yatırımcıların elindeki 21.700 BTC borsalara aktarıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

İran normal şartlarda bugün veya yarın müzakere çağrısına cevap verecekti. Ancak İran’a bugünkü saldırılar süreci uzattı. Üst düzey İranlı yetkilinin yaptığı açıklamalar birkaç gün içinde yaşanabilecek kırılmanın bir süre daha ertelendiğini gösteriyor. Diğer yandan Bitcoin piyasa hakimiyeti grafiği alarm veriyor. Farklı analistlerin güncel değerlendirmelerine göz atalım.

1 İran Son Durum
Bitcoin (BTC)

İran Son Durum

İran Dışişleri Bakanı Araghchi yaptığı açıklamada çelik fabrikasına yönelik saldırının diploması sürecine zarar verdiğini söyledi. Bedelinin ağır bir şekilde ödetileceğinden bahseden Dışişleri Bakanı ABD’nin “bugün veya yarın cevap gelecek” açıklamalarını da boşa düşürmüş oldu.

“İran’ın çelik fabrikalarına yönelik saldırı, ABD Başkanı’nın diplomasi için uzattığı süre ile çelişmektedir. İran, İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecektir.”

Üst düzey başka bir İranlı yetkili şunları söyledi;

“ABD’nin İran’a saldırılar düzenlerken aynı anda müzakere çağrısı yapması kabul edilemez

Tahran, sanayi ve nükleer altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle ABD’nin önerisine yanıt verip vermeme konusunda henüz karar vermedi.

İran’ın ABD’nin önerisine vereceği yanıtın başlangıçta Cuma veya Cumartesi günü açıklanması bekleniyordu.”

Bitcoin (BTC)

CryptoBullet 6 aydır %58-60 aralığına sıkışan Bitcoin piyasa hakimiyetinin artık çıldırtıcı hale geldiğini söylüyor. Ona göre yakında bu aralık kırılacak ve BTCD 200 haftalık hareketli ortalamaya (%53-54) geri dönecek. Uzun süredir baskılanan altcoinlerin bir nebze rahatlayabilmesi için bu geri çekilme şart.

Poppe bir saat önceki değerlendirmesinde Bitcoin’in 60 bin dolara devam edecek hareketinin iyi bir alım fırsatı olacağını yazdı.

CryptoCon bu Mart ayının diğerlerinden farklı olmayacağını düşüş eğilimli yeniden test ile bu ayı kapatacağımızı düşünüyor.

“Döngünün dip noktasının teyit edilebilmesi için genellikle iki adet daha düşüş eğilimli yeniden test süreci yaşanıyor.”

Tüm bunlar olurken Son 24 saat içinde kısa vadeli yatırımcıların elindeki 21.700 BTC borsalara aktarıldı. Maartunn bu zararına satışların rahatsız edici olduğunu yazdı. 7 bin BTC civarındaki kısım Satoshi döneminden kalma Galaxy satılmış varlıklar olabilir bunun ilgili STH grafiğinde hariç tutulmadığını biliyoruz.

Son olarak kripto kahini Roman Trading her yeni yükselişin daha büyük düşüşün habercisi olacağı konusunda uyardı. 2022 yılından örnek veren analist dip bulunana kadar daha düşük tepeler öngörüyor.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
