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Dogecoin ekibinin piyasaya sürmeye hazırladığı Dogecoin Core v1.14.6 sürümünün kripto para birimine birçok yenilik getireceği öne sürülüyor. Yeni sürüm içerikleri hakkında yapılan açıklamaların fiyatlarda etkisi olacak mı merak konusu olmuş durumda.

Yeni Geliştirmeler

Projenin bir önceki sürümünün piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık olarak 6 ay geçti. Yeni sürümün hazırlık aşamalarının sonuna gelindiğini duyuran yetkililer yeni içeriklerin birçok işlemi kolaylaştıracağını öne sürdü. Dogecoin’e ayrılmış özel bir GitHub bölümünde tanıtılan plan önceliklere göre ayrılmış ve birçok ilgi çekici noktaya sahip.

Geliştirme aşaması devam eden v1.14.6 sürümünün yüksek öncelikli noktaları gözden geçirildiğinde, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) güvenlik açıklarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili önemli geliştirmeler olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu planlanan çözümün Bitcoin node’larının işlemlerini engelleyecek siber saldırıları ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı iddia ediliyor. Ayrıca uygulanacak olan bu geliştirmeler ile Dogecoin Core altyapısının genel güvenliğini arttıracağı öngörülüyor

Yeni sürümün getireceği özelliklerden en yüksek önceliğe sahip olan diğer önemli noktaların arasında, yatırımcılara daha güvenli bir ortam sağlamak ve Dogecoin Core’u daha kullanıma elverişli hale getirmek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan uzmanların Dogecoin Core’un bir sonraki sürümünde ne olması gerektiği hakkında tartışmaları devam ederken proje geliştiricileri, çoğunlukla cüzdan kodunu temizleme, genel kullanıcı ara yüzünü sıkılaştırma ve cüzdan altyapısının tüm bileşenlerinin karşılıklı etkileşimde bulunduğu kısımlara güncelleme ihtiyacı olduğu ifade ediyor.

Memecoinlerde Geliştirme Faaliyeti

Geliştirilen yeni sürümün piyasaya sürülmesinin ardından bir sonraki sürüm olan v1.14.7 üzerinde çalışmaya başlamak için hazırlıklar yapılduğı öne sürüldü. Bunların yanı sıra bir veri analiz firmasından açıklanan verilere göre kripto para dünyasının en ünlü memecoinlerinin geliştirme faaliyetinin düşüş eğiliminde olduğu söyleniyor.

Dogecoin’in fiyatında ki yatay seyir devam ederken yazı kaleme alındığında 0,08313 seviyelerinden işlem görüyor.