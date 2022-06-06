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Ethereum (ETH)’dan Sonraki İkinci Altcoin Oldu!

Birçok yönden avantajlı ve yatırımcılar Ethereum'dan sonra en fazla işlemi burada yapıyor. Peki ama neden?
21:50
6 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki genel düşüşe rağmen bu altcoin Ethereum’dan sonraki ikinci kripto para oldu. NFT alanında açık ara en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’dur. Solana ise yaşanan kesintilere rağmen NFT kategorisinde güçlü kalmaya devam ediyor. Peki yatırımcılar neden Solana ağındaki NFT’leri tercih ediyor?

Solana NFT Hacmi

Solana (SOL) akıllı sözleşme platformları arasındaki konumunu güçlendiriyor. Popüler Ethereum katili 5 Haziran itibariyle 2,35 milyar dolarlık NFT hacmine ulaştı. Altcoinin fiyatının düşmesine Solana, Ronin’in hemen ardından üçüncü sıraya oturdu. 30 günlük satışlarda ise Ethereum’un hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.

Bununla birlikte Solana, Flow, Polygon, WAX, Avalanche, Palm, Tezos, Waves, Binance Smart Chain (BSC) ve Panini’yi geçerek tüm zamanların en yüksek NFT satış hacmine ulaştı. Benzersiz alıcı sayısı göz önüne alındığında, bu sayının Ekim 2021’den bu yana arttığı görülüyor. Tekil alıcıların sayısı Ekim ayına göre %83 artarak Ocak 2022’de Solana’daki yeni NFT alıcılarının sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak 2022’de benzersiz alıcı sayısı 153.602 olup 1.014.963 işlem gerçekleştirdi.

Solana’nın Avantajları

En büyük Ethereum katillerinden biri olan Solana, üç konuda kullanıcılarına iyisini vaat ediyor. Bunlar güvenlik, ademi merkeziyetçilik ve ölçeklenebilirliktir. Son 6 ayda sık sık duran ağa rağmen özellikle küçük yatırımcılar Solana ağını yoğun şekilde kullanıyor. Bunun en büyük sebebi düşük işlem ücretleridir. Sıfıra yakın işlem ücretleriyle çok düşük maliyetle NFT alabilir, transferler yapabilirsiniz. Ethereum için aynı durum söz konusu değil. Çoğu zaman Ethereum ağındaki işlem ücreti kadar bir paraya Solana ağında ortalama bir koleksiyon parçası alabiliyorsunuz.

İşlem ücretlerinin yanı sıra Solana ağındaki NFT’lerin satış bedelleri de Ethereum ağındakilere göre daha ucuzdur. Birkaç SOL karşılığında güçlü topluluğa sahip projelere dahil olabilirsiniz.

Magic Eden, Solana NFT satış hacminin önemli bir bölümünü temsil ediyor. OpenSea üzerinden listelemeler aktifleştirilmiş olsa da Solana topluluğu Magic Eden isimli platform üzerinden işlemlerine devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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