Dogecoin (DOGE), SOL, ADA, LINK Coin 2 Ekim Güncel Grafik Tahminleri

Bitcoin $120,326.87 fiyatı 117 bin doların üzerinde günlük kapanışa hazırlanıyor ve altcoinlerde kazançlar yüzde 5’i aştı. Verilerin Cuma günü gelip gelmeyeceği belirsiz hükümet kapanmasının hafta sonu noktalanma potansiyeli güçlü. Ancak ADP verisi olumlu olduğu için (faiz indirim lehine) kripto paralarda da önümüzdeki saatlerde daha fazla yükseliş olası.

Dogecoin (DOGE) ve SOL Coin

Kripto para dünyasında her projenin rakibi çıkabilir ve rakip diğerini alt edebilir. Ancak meme coin alanında bir ilki temsil eden DOGE muhtemelen kripto olduğu sürece yerini koruyacak. Elon Musk’ın bir zamanlar çok sevdiği ancak 280 gündür bahsetmediği meme coin kralı 0,24 doları geri aldı.

Henüz 0,255 dolar kazanılmış değil ve ilerleyen saatlerde bunu da başarabilirse 0,26-0,28 dolar hedefine ulaşabilir. 0,28 dolar üstü kapanışlar Ekim zirvesinin işareti olacak. Aylık hedef 0,41 dolara kadar uzayabilir bunun genel piyasa hissiyatı belirleyecek. BTC yazı hazırlandığı sırada günlük kapanışa dakikalar kaldığı için 118.500 doları zorluyor ve Asya piyasa açılışında kar satışları baskın olmazsa yarın güzel bir gün olabilir.

ETF onayı adım adım ilerleyen SOL Coin için haftaya güzel haberin gelmesi bekleniyor. 217 doları aşan SOL Coin umutla 235 dolar tabanının geri kazanmak için yükseliyor. BTC görünümü yukarıda bahsettiğimiz gibi pozitif ve SOL Coin bu hareketi 247-260 dolar üstüne taşıyabilir. Elbette her zaman sürprizler mümkün, Trump çıkıp Rusya’ya savaş ilan edebilir veya Çin’e Rusya sebebiyle ağır tarifeler duyurabilir. Ya da Cuma günü istihdam rakamları son ADP raporunun aksine beklenti üstü gelir ve her şeyi tepe taklak eder. Kripto hep sürprizlerle dolu.

ADA ve LINK Coin

Trilyon dolarlık devlerle kurduğu ortaklıklar LINK Coin grafiğinin umurunda bile değil. Olması gereken seviyelerin epey altında kalan Chainlink $22.40 (LINK) 24 dolara ilerliyor. Son günlük mum güzel ancak yetersiz. İlerleyen saatlerde 24 dolar kazanılırsa 27 dolar direnci tekrar gündeme gelecek. Bunun üzerinde kapanışlar gerçek zirvesi için LINK Coin’e birçok kez zemin oluşturdu. Karar anı yaklaşıyor.

Olası BTC düşüşü kısa vadeli yatırımcıları yoğun kar satışlarına yönlendirebilir. Ancak Ekim ayının tarihsel performansı, gerçek ralli evvelinde fake düşüşle kısa vadecilerin dışarı atılma potansiyeli gibi bullish görüşler de var.

ADA Coin için hedefler oldukça basit. 0,83 dolar üstü kapanışlar 0,88 ve 0,94 dolar hedeflerinin önünü açtı. Devamında kısa vadede 1,13 doların test edilmesi mümkün. BTC günlük kapanışı yaptıktan sonra 118.900 dolara dayandı.