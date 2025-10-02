Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) 120.000 Dolara Ulaşmak Üzere, 2 Ekim Yükselişi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



UTC saat dilimindeki günlük mum kapanışı herkesin grafikte izlediği kapanıştır ve BTC için harika sonuçlar doğurdu. Yazı hazırlandığı sırada 119 bin doların üzerinde alıcı bulan BTC başta DOGE olmak üzere çok sayıda altconin direnç seviyelerini aşması için gerekli desteği sağlıyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Sebebi çok açık. Cuma günkü PCE verisi enflasyondaki artışın sınırlı olduğunu (gümrük vergisinin korkulduğu kadar enflasyon doğurmadığı gerçeğini) bir kez daha teyit etti. Üstene ADP verisi istihdamdaki toparlanma sinyallerini boşa düşürdü ve Cuma günkü konsensüs beklentilerinin abartılı olabileceğini (yani istihdamda geçen aya göre toparlanma olmayacağını) gösterdi. Bu ne demek? Ekim sonundaki faiz kararı muhtemelen 25bp indirim yönünde olacak demek.

Elbette ilerleyen günlerde gelecek verilerin de beklentiler üzerinde etkisi olacaktır. Ancak 4,5 yılın en kötü iş rakamlarını görüyor olmamız Fed’in olması gerektiğinden uzun süre faizleri nötr seviyenin üzerinde tuttuğu anlamına gelir. Nitekim Miran, Bowman ve Waller’ın Fed’deki ezici çoğunluğa karşı savunduğu tezleri şimdilik doğrulanıyor gibi.

Bu açık sebebi açıklamak neden 2 paragraf sürdü diyebilirsiniz ancak detaylar bütünü ortaya çıkarıyor. 117.800 dolar üstü kapanışlar BTC için yeni ATH açısından fazlasıyla destekleyici olacaktır.

PCE verisinin ardından kazançlar %10’a çıkarken Asya piyasa açılışında eğer hızı kar satışları gelmezse saatler içinde altcoinler güzel zirveler görebilir.