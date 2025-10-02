DEX Entegrasyonu Büyüyor: Coinbase, Altcoin 1inch ile El Sıkıştı



Coinbase, 1inch’in Swap API’sini Coinbase uygulamasına entegre edeceğini açıkladı. Borsa entegrasyonla saklama hizmeti gerektirmeyen token takaslarında hız ve fiyat kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Şirketlere göre entegrasyon 1inch açısından ABD’deki en büyük müşteri kazanımı anlamına geliyor. Ağustos ayında “milyonlarca” varlığa erişim sunan DEX katmanını devreye alan Coinbase, ikinci çeyrekte spot hacim ve gelirlerde görülen düşüş sonrası DeFi tarafını büyütmeyi hedefliyor. 1inch cephesi ise ekosistemin 25 milyon kullanıcıya ve günlük 500 milyon dolar civarında işleme ulaştığını bildirdi.

Entegrasyonun Kapsamı

Planlanan entegrasyon Coinbase uygulamasında DEX’lere doğrudan erişim sağlayarak Blockchain içi takasları tek ekrandan yönetecek. 1inch Swap API, farklı borsalardaki likiditeyi toplayıp en uygun rotayı seçerek kaymayı düşürmeyi ve işlem maliyetini optimize etmeyi amaçlıyor. Coinbase Trading Başkanı Scott Shapiro, “Birlikte DEX’lere kesintisiz erişimi Coinbase uygulamasına taşıyoruz” diyerek kullanıcı deneyimi vurgusu yaptı. Yer bilgisi açısından süreç Coinbase’in küresel uygulama altyapısı içinde gerçekleşecek.

Ağustos ayında 1inch, Solana ile EVM ağları arasında yerel takas özelliğini tanıtmıştı. Söz konusu özellik likiditenin çoklu ekosistem arasında daha verimli akmasına destek veriyor. Entegrasyonun nasıl çalışacağı teknik olarak rotalama, parçalama ve akıllı sözleşme yürütümü üzerinden ilerleyerek cüzdan kontrolünün kullanıcıda kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla saklama riski borsaya devredilmiyor.

Girişimin Stratejik Konumlanması

Girişim, Coinbase’in CEX modeli yanında DeFi trafiğini büyütme niyetini güçlendiriyor. İkinci çeyrekte yaşanan spot hacim zayıflığı sonrası şirket, kullanıcı tabanını Blockchain içi işlemlere yönlendirerek ürün gamını genişletmek istiyor. 1inch kurucu ortağı Sergej Kunz, “Saklama gerektirmeyen takas ürünleri kripto para ve geleneksel finans aktörleri için Blockchain’e geçişte ideal çözüm” değerlendirmesini yaptı.

Orta vadede Coinbase, “her şeyin borsası” vizyonu kapsamında tokenleştirilmiş hisse senetleri ve tahmine dayalı piyasalar gibi alanlara açılım planlıyor. Entegrasyonun nedeni erişilemeyen uzun kuyruk varlıkları uygulama içinden etkinleştirmek ve kullanıcıları elde tutarken işlem gelirlerini çeşitlendirmek.