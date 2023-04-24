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  •   Dev Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik! Gizemli Cüzdan Adresi 7.7 Yılın Ardından Uyandı!

Dev Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik! Gizemli Cüzdan Adresi 7.7 Yılın Ardından Uyandı!

Uzun yıllar hareketsiz kalan bir cüzdan adresinden yaklaşık 12 saat önce bin 865 dolar değerinde 1 adet ETH çıkışı oldu. Zincir üstü verilere göre son olarak 2015 yılının 7'nci ayında 2 bin 365 adet ETH alan cüzdan adresi o zamandan bu yana hiçbir harekette bulunmamıştı.
09:31
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzun yıllar hareketsiz kalan bir cüzdan adresinden yaklaşık 12 saat önce bin 865 dolar değerinde 1 adet ETH çıkışı oldu. Zincir üstü verilere göre son olarak 2015 yılının 7’nci ayında 2 bin 365 adet ETH alan Ethereum ICO’su katılımcısı cüzdan adresi o zamandan bu yana hiçbir harekette bulunmadı.

Ethereum ICO’suna Katılan Cüzdan Adresi 7.7 Yılın Ardından Uyandı

Ethereum ICO’suna katılan bir Ethereum cüzdan adresi 7.7 yılın ardından uyanarak aktif hale geldi. Piyasa uzmanlarına göre bir test işlemi gerçekleştiren cüzdan adresi yaklaşık 12 saat önce 1 ETH’lik transfer gerçekleştirdi. Bu işlem cüzdan adresinin 2015 yılının 7’nci ayından bu yana gerçekleştirdiği ilk işlem oldu.

Twitter’da yaptığı zincir üstü analizleri ile tanınan Lookonchain, söz konusu cüzdan adresinin en büyük altcoin ağının Ethereum’un doğduğu dönemde güncel fiyatlarla 4.42 milyon dolar değerinde 2 bin 365 ETH aldığını belirtti. Ethereum’un ICO’su sırasında bir ETH yaklaşık 0,31 dolara karşılık geliyorken, bugün bir ETH bin 860 dolar değerinde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük altcoin‘i olan ETH, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,48 düşüşle bin 858 dolardan el değiştiriyor.

Eski Cüzdan Adresi Bir Bir Aktif Hale Geliyor

Uzun bir uyku döneminin ardından uyanarak aktif hale gelen Ethereum ICO katılımcısı cüzdan adresindeki hareketlilik oldukça eski bir Bitcoin cüzdan adresinde görülen hareketliliği takip ediyor.

21 Nisan 2023 tarihinde, 10 yıldır uyuyan oldukça eski bir Bitcoin cüzdan adresi, işlemi gerçekleştirdiği sırada 7.8 milyon dolar değerinde olan 279 adet BTC’yi üç yeni cüzdan adresine transfer etti. Bu işlem, uzun süredir aktif olmayan bir başka Bitcoin cüzdan adresinin 9 yıllık hareketsizliğin ardından 60.7 milyon dolar değerinde 2 bin 71 adet BTC’yi başka bir cüzdana transfer etmesinden yaklaşık bir gün sonra gerçekleşti.

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